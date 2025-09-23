Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng hằng năm 11-12%

Sáng 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã bế mạc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, xác định mục tiêu chung - "Khánh Hòa vững bước tiến vào "thập niên nâng tầm phát triển", đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc. Hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, môi trường được bảo vệ; có năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc".

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, về kinh tế, Khánh Hòa đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm đạt 11 - 12%.

GRDP bình quân đầu người hàng năm tăng 14%. Đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế đạt 90% trở lên.

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP năm 2030 đạt 35%. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 55%.

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm đạt 11%.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP hằng năm từ 11-12%

Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 12%. Đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành thu ngân sách nội địa cao nhất.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.050 ngàn tỉ đồng, tăng bình quân hàng năm trên 20%, gấp 2,1 lần so với giai đoạn 2021 - 2025.

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 70%.

Đại hội cũng đặt 6 mục tiêu về văn hóa - xã hội, 3 mục tiêu về môi trường, 3 mục tiêu về xây dựng Đảng.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Đại hội đề ra 6 giải pháp chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.