Khánh Hòa: Cứu 8 ngư dân bị thả trôi, nỗ lực tìm 8 ngư dân khác mất tích

Ngày 21-1, Tàu Trường Sa 10 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã lai dắt an toàn tàu cá KH 92259 TS cùng 8 ngư dân tỉnh Khánh Hòa về đảo Đá Tây (quần đảo Trường Sa) sau sự cố tàu bị hỏng hóc trên biển.

Trước đó, trong quá trình khai thác hải sản tại khu vực cách đảo Đá Lát khoảng 48 hải lý, tàu cá do ông Nguyễn Văn Phương làm thuyền trưởng bất ngờ bị hỏng hộp số. Thời điểm này, thời tiết trên biển diễn biến xấu, sóng giật cấp 6, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.

Ngay khi nhận lệnh điều động ngày 20-1, cán bộ, chiến sĩ Tàu Trường Sa 10 đã nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu gặp nạn, tổ chức hỗ trợ kỹ thuật và triển khai phương án cứu kéo trong điều kiện gió mạnh, sóng lớn. Toàn bộ quá trình lai dắt được thực hiện nghiêm ngặt, các ca trực và dây cứu kéo được kiểm tra liên tục nhằm bảo đảm an toàn.

Đến 7 giờ 30 phút ngày 21-1, tàu cá đã được lai dắt về đảo Đá Tây và bàn giao cho lực lượng trên đảo theo đúng quy định. Sức khỏe của 8 ngư dân đều ổn định, an toàn.

Trước đó, ngày 20-1, ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa, cho biết tàu cá KH 90026 TS hành nghề lưới rê cùng 8 ngư dân mất liên lạc hơn 10 ngày nay và vẫn chưa được tìm thấy.

Tàu do ông Phạm Văn Bông (trú phường Bắc Nha Trang) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát tàu cá, tín hiệu cuối cùng của tàu được ghi nhận lúc 1 giờ 45 ngày 9-1 tại vùng biển giáp ranh Khánh Hòa – Đắk Lắk.

Gia đình chủ tàu cũng chủ động thuê phương tiện ra khu vực mất tín hiệu để dò tìm. Tuy nhiên, kết quả chỉ phát hiện một giàn phao lưới trôi nổi gần vùng biển đảo Phú Quý (Lâm Đồng), nghi thuộc về tàu KH 90026 TS.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa phát hiện được dấu vết nào về phương tiện và 8 thuyền viên.