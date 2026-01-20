Khánh Hòa: Tàu cá cùng 8 ngư dân mất tích hơn 10 ngày

Ngày 20-1, ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa, cho biết tàu cá KH 90026 TS hành nghề lưới rê cùng 8 ngư dân mất liên lạc hơn 10 ngày nay và vẫn chưa được tìm thấy.

Tàu do ông Phạm Văn Bông (trú phường Bắc Nha Trang) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát tàu cá, tín hiệu cuối cùng của tàu được ghi nhận lúc 1 giờ 45 ngày 9-1 tại vùng biển giáp ranh Khánh Hòa – Đắk Lắk, thời điểm khu vực có gió cấp 8, biển động mạnh. Khi mất tín hiệu, tàu đang di chuyển với tốc độ khoảng 2 hải lý/giờ.

Ngay sau khi phát hiện mất liên lạc, Chi cục Thủy sản và Biển đảo đã đề nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Hải đoàn 129, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các tàu thuyền đang hoạt động lân cận hỗ trợ tìm kiếm.

Đến nay, lực lượng trực ban vẫn không liên lạc được với thuyền trưởng và các lao động trên tàu. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng trên nhiều hướng.

Bộ giàn lưới rê mà thuyền trưởng Cao Văn Thơ tìm thấy

Gia đình chủ tàu cũng chủ động thuê phương tiện ra khu vực mất tín hiệu để dò tìm. Tuy nhiên, kết quả chỉ phát hiện một giàn phao lưới trôi nổi gần vùng biển đảo Phú Quý (Lâm Đồng), nghi thuộc về tàu KH 90026 TS. Chưa có dấu vết nào về phương tiện và 8 thuyền viên.

Thuyền trưởng Cao Văn Thơ (ngụ Nam Nha Trang), người tham gia tìm kiếm, cho biết ông đã chạy khoảng 180 hải lý theo hướng dòng hải lưu nhưng chỉ tìm thấy một bộ giàn lưới. "Bóng dáng tàu KH 90026 TS và 8 người thì hoàn toàn không thấy dấu vết" - ông Thơ nói.

Chi cục Thủy sản và Biển đảo Khánh Hòa đề nghị khi có thông tin liên quan đến tàu cá KH 90026 TS, các đơn vị và tàu thuyền trên biển thông báo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo). Người liên hệ: ông Đào Văn Khoa, chuyên viên Chi cục, số điện thoại 0972 338 225.