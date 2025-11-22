Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê nứt toác, Quốc lộ 1 tê liệt

Chiều 22-11, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết từ ngày 19 đến 22-11, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 7 điểm sạt lở trên địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh.

Trước đó, từ ngày 16-11, đã có 3 điểm sạt lở xuất hiện nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục do mưa lớn liên tục. Nhiều khối đất đá đổ xuống mặt đường, phủ kín hàng chục mét, trong khi một số đoạn mặt đường bị nứt lớn, kéo dài.

Tại Km36+600 đến Km36+700, nền đường sụt lún sâu, chia cắt hoàn toàn tuyến đèo. Lực lượng chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không cố vượt đèo vì nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao.

Đèo Khánh Lê sạt lở nhiều điểm

Hiện tuyến đèo đang bị phong tỏa, chỉ cho phép xe phục vụ thi công, cứu hộ và lực lượng chức năng qua lại. CSGT Khánh Hòa đề nghị người dân theo dõi thông báo chính thức để đảm bảo an toàn.

Trước đó, đêm 16-11, một xe khách lưu thông trên đèo đã bị đất đá sạt lở đè trúng, khiến 6 người chết và 19 người bị thương. Sự cố đau lòng khiến công tác kiểm soát giao thông qua tuyến đường này càng được thắt chặt.

Clip: Đèo Khánh Lê nứt toác vì sạt lở, Clip: Người dân cung cấp

Không chỉ đèo Khánh Lê, mưa lũ còn khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác bị tê liệt. Trên Quốc lộ 1, hàng nghìn phương tiện bị ùn ứ kéo dài hơn 3 ngày qua, đoạn từ hầm đèo Cả đến xã Vạn Ninh.

Tính đến chiều 22-11, ước tính khoảng 5.000 xe tải, xe khách, xe container chở hàng đang mắc kẹt, tạo thành dòng xe nối dài gần 30 km. Trong đó, nhiều xe container chở hàng đông lạnh, nông sản đã đứng im nhiều ngày, nguy cơ thiệt hại nặng.

Theo Trạm CSGT Ninh Hòa, tình trạng ùn ứ bắt đầu từ sáng 19-11. Đến chiều 22-11, dù một số đợt giải phóng xe nhỏ được thực hiện, tình trạng kẹt vẫn chưa thể chấm dứt do phía bắc đèo Cả, thuộc địa phận Đắk Lắk, vẫn ngập sâu và hư hỏng nặng. Việc này buộc CSGT phải liên tục đóng – mở đường theo mức độ an toàn.

Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa đoạn phía bắc gần Đèo Cả ách tắc nghiêm trọng

Nhiều hành khách trên các xe giường nằm, xe liên tỉnh cho biết họ đã mắc kẹt 2–3 ngày, thiếu thốn nhu yếu phẩm và vô cùng sốt ruột khi người thân ở các vùng lũ vẫn đang bị cô lập. Lực lượng CSGT và người dân địa phương đã phát miễn phí hơn 1.000 suất ăn cho tài xế và hành khách.

Nhiều người dân huyện Vạn Ninh (cũ) tỉnh Khánh Hòa tổ chức phát cơm từ thiện, giúp các tài xế

Để giảm áp lực cho khu vực Vạn Ninh – Vạn Giã, Cục CSGT đã phối hợp các đơn vị liên quan điều tiết phương tiện từ các tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Nha Trang – Cam Lâm, Vân Phong – Nha Trang, tránh dồn ứ toàn bộ về hầm đèo Cả.

Dù vậy, do nhiều tuyến đường ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn ngập sâu, giao thông liên tỉnh tiếp tục gặp khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, mưa vừa đến mưa to vẫn xuất hiện trong ngày 22-11, lượng mưa nhiều nơi vượt 70 mm, nguy cơ sạt lở và ngập lụt vẫn còn rất cao.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục, nhưng dự báo tình trạng chia cắt giao thông có thể kéo dài thêm nhiều ngày.