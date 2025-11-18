NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sức khỏe 11 người bị mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê vẫn tốt, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đưa họ trở về Đà Lạt trong đêm 18-11

Tối 18-11, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thông tin lực lượng cứu hộ của tỉnh đã tiếp cận được vị trí 11 người đi trên 5 ô tô (4 xe tải và 1 xe du lịch) bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, suốt 2 ngày qua (từ khuya 16-11 đến nay).

NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày trên đèo Khánh Lê - Ảnh 1.

Vị trí sạt lở mà 11 người đi trên 5 ô tô bị mắc kẹt 2 ngày qua.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, đêm 16-11, tại Km45 thuộc đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, nối Đà Lạt – Nha Trang) xảy ra sạt lở đất đá lớn khiến đường huyết mạch này ngừng lưu thông hoàn toàn.

Thời điểm này, nhiều phương tiện lưu thông hai hướng phải quay đầu. Không may, tuyến đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở khiến họ bị cô lập trên đèo, thuộc địa phận xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hoà), không thể đi lên Đà Lạt hay trở về Nha Trang suốt 2 ngày qua.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ 2 tỉnh đã triển khai lực lượng tiếp cận. Tuy nhiên do phía Khánh Hoà, nhiều đá lớn do sạt lở đang nằm trên đường, mất thời gian xử lý nên Lâm Đồng triển khai lực lượng xuống tiếp cận. Đến chiều tối nay, họ đã tiếp cận, giải cứu 11 người thành công.

NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày trên đèo Khánh Lê - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận được những người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê và lên phương án đưa họ về Đà Lạt an toàn.

"Sức khỏe 11 người vẫn tốt, lực lượng cứu hộ đã cung cấp thực phẩm, nước uống và tiến hành đưa những người này trở về Đà Lạt trong đêm nay" - lãnh đạo xã Lạc Dương cho biết.

Tuy nhiên, do đèo Khánh Lê có nhiều điểm sạt lở, xe của những người mắc kẹt chưa thể lưu thông, lực lượng chức năng tiếp tục giải tỏa hiện trường để 5 phương tiện này có thể trở về Đà Lạt.

NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày trên đèo Khánh Lê - Ảnh 3.

Vụ sạt lở tại Km 45 trên đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong và 13 người bị thương.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 18-11, sau khi nhận được tin báo còn người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê suốt 2 ngày qua, trong đó có 2 tài xế xe tải của nhà xe T.T., Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng điều động lực lượng, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai phương tiện cứu nạn, cứu hộ. 

Hậu quả nặng nề vì sạt lở đèo Khánh Lê

Khuya 16-11, đèo Khánh Lê đoạn Km 45 xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến đất đá vùi lắp xe khách 40 chỗ. Vụ sạt lở khiến 6 người chết và 13 người bị thương; đèo Khánh Lê cũng phải cấm lưu thông để lực lượng chức năng khắc phục hậu quả.

Khi đèo Khánh Lê xảy ra nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, Tổ công tác 27C – Đội CSGT đường bộ số 1 Lâm Viên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 9 người dân và 4 ô tô mắc kẹt giữa 3 điểm, không thể di chuyển ra khỏi khu vực.

Tổ công tác lập tức tổ chức sơ tán toàn bộ 9 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa về nơi an toàn tại trụ sở Công an xã Lạc Dương. Sau đó, tổ công tác tiếp tục tiếp cận hiện trường xe khách bị nạn để phối hợp với CSGT Khánh Hòa cứu nạn, cứu hộ.

Tin liên quan

Ám ảnh những vụ sạt lở trên cung đèo Khánh Lê

Ám ảnh những vụ sạt lở trên cung đèo Khánh Lê

(NLĐO) - Sạt lở thường xuyên vào mùa mưa, với nhiều vụ nghiêm trọng ở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, điểm đen này đã cướp đi 7 mạng người

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

(NLĐO)- Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

(NLĐO) - Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người; trong đó có 6 người tử vong, 13 người khác bị thương

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng Khánh Hoà Đà Lạt đèo Khánh Lê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo