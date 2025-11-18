Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nỗ lực thông tuyến tạm đèo Khánh Lê trong 48 giờ tới

Chiều tối 18-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) để kiểm tra công tác khắc phục hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng đang gây chia cắt giao thông và đe dọa an toàn khu vực.

Báo cáo tại hiện trường, đại diện đơn vị bảo trì tuyến đèo Khánh Lê cho biết trong 2 ngày 17 và 18-11, mưa lớn kéo dài khiến đèo xuất hiện thêm nhiều điểm sạt mới. Nơi nguy hiểm nhất là tại Km44+600, nơi 6 tảng đá kích thước cực lớn, mỗi tảng nặng hàng trăm tấn, rơi từ taluy dương xuống, chắn ngang đường trên đoạn dài khoảng 50 m. Các loại máy móc như máy xúc, xe cẩu đều không thể tiếp cận do địa hình hiểm trở và khối đá quá lớn.

Nhà thầu thi công khắc phục sạt lở tại Km43

Nghiêm trọng nhất là đoạn dài khoảng 50m tại Km44+600, nơi có 6 tảng đá lớn, mỗi tảng nặng hàng trăm tấn, trượt từ taluy dương xuống chắn ngang mặt đường.

Lực lượng bảo trì đã sử dụng flycam để khảo sát, lập bản đồ vị trí từng khối đá và thiết kế phương án phá dỡ bằng nổ mìn. Nếu thuận lợi, việc phá đá và dọn đường dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 ngày sau khi được thẩm định kỹ thuật.

Đến nay, các điểm sạt lở tại Km42, Km43, Km45 và Km52 đã được xử lý bước đầu. Riêng Km44 và Km47 vẫn bị chia cắt hoàn toàn, lớp đất đá quá dày khiến xe cơ giới không thể tiếp cận. Đơn vị thi công phải mở đường vòng, từng bước tiếp cận hiện trường trong điều kiện nguy cơ đá tiếp tục rơi xuống rất cao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà đơn vị thi công khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê

Sau khi kiểm tra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đóng hoàn toàn tuyến đèo Khánh Lê, tạm ngừng phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ông yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, nỗ lực thông tuyến tạm trong 48 giờ tới nhưng không được để mất an toàn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sau khi thông tuyến, tỉnh Khánh Hòa phải triển khai ngay giải pháp gia cố taluy dương và taluy âm, bảo đảm ổn định lâu dài cho tuyến đèo Khánh Lê.

Sau đó, Phó Thủ tướng đã đến thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách trên đèo Khánh Hòa vào tối 16-11. Phó Thủ tướng đã tặng quà, động viên các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để trở về với gia đình.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm các nạn nhân vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê





