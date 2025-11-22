Khánh Hoà gửi thư cảm ơn TP HCM

Ngày 22-11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, có thư cảm ơn gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.



Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thăm và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hoà.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hoà, thời gian qua, do mưa lớn kéo dài, ở tỉnh xảy ra lũ lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng thiết yếu và ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân.

Trước tình hình khó khăn cấp bách, tỉnh Khánh Hòa nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, các cơ quan, tổ chức và địa phương trong nước, đặc biệt được Bộ Chính trị giao TP HCM trực tiếp hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Khánh Hoà.

Với sự giúp đỡ quý báu đó, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trân trọng và xúc động đón nhận khoản hỗ trợ 50 tỉ đồng cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện, nhân lực y tế của TP HCM dành cho công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn.

"Đây là nguồn hỗ trợ rất ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM dành cho tỉnh Khánh Hòa trong thời điểm khó khăn này" - thư cảm ơn viết.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định địa phương cam kết sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, công khai và minh bạch. Tỉnh sẽ tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Tỉnh Khánh Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ quý báu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP HCM và cá nhân Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.