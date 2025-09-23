HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hoà

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22-9.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Thanh Tuấn

Cụ thể, tại Quyết định số 2119, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Quyết định số 2112, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Trước đó, tại kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày 17-9, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, được các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Nam (cũ), có trình độ Cử nhân Anh văn, Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý hành chính công. Ông từng giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tháng 7-2019, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận và hơn một năm sau làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận. Tháng 3-2024, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Từ tháng 7-2025, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 17-9, tại hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

* Tại kỳ họp thứ 2 ngày 16-9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (giữa) giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ Cử nhân Luật tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Tháng 3-2020, ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6-2021, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Tin liên quan

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

Bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

(NLĐO) - Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các bộ, cơ quan

UBND TP HCM bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

(NLĐO)- Ông Phạm Đình Dũng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn chủ tịch tỉnh bổ nhiệm cán bộ bầu chủ tịch tỉnh
