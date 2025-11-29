HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khánh Hòa: Hỗ trợ đối với người thuê nhà bị ngập lụt

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ hỗ trợ người dân sống trong các nhà trọ bị ngụt lụt với mức 1 triệu đồng/người

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về thiệt hại do mưa lũ và các giải pháp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trước mắt, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ; hỗ trợ học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình này mua sách vở trước ngày 2-12-2025.

Đối với đề nghị hỗ trợ cho người dân sống trong các nhà trọ, nhà cho thuê nhưng chưa có giấy đăng ký tạm trú, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 2192/2025 về tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. 

Khánh Hòa: Hỗ trợ cho người thuê nhà bị ngập lụt - Ảnh 1.

Người dân ở trọ, ở nhà thuê chưa đăng ký tạm trú sẽ được UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 1 triệu đồng/người

Người nhận hỗ trợ phải có xác nhận của chủ nhà trọ và tổ dân phố; công an xã giám sát đảm bảo trung thực, khách quan; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.

Đối với đề nghị hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý bổ sung đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 2192 (mức 1 triệu đồng/nhân khẩu); UBND cấp xã đề xuất cụ thể để Sở Tài chính tổng hợp, chi trả.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bảo đảm đời sống người dân, không để thiếu đói, thiếu chỗ ở; vận động hỗ trợ chỗ ở tạm cho hộ bị sập nhà, trôi nhà.

Các địa phương báo cáo thiệt hại về Sở NN-MT trước 16 giờ ngày 29-11; danh sách hộ bị sạt lở gửi Sở Tài chính trước ngày 30-11; danh sách hộ khó khăn chưa thể ổn định cuộc sống gửi Sở NN-MT trước ngày 2-12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đẩy nhanh sửa chữa và xây dựng nhà ở, bảo đảm 100% nhà bị sập, trôi, hư hỏng nặng được hỗ trợ trước Tết Nguyên đán 2026; hoàn thành sửa chữa và đưa vào sử dụng bình thường toàn bộ trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, tổ chức tiếp nhận, phân bổ các nguồn hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai và minh bạch; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hoặc phân phối sai mục đích.

Clip: Nhà dân tan hoang sau đợt mưa lũ lịch sử ở Khánh Hòa

Tại Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 115 nhà bị sập, 922 nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.747 tỉ đồng (chưa bao gồm thiệt hại tài sản của người dân).

Về lâu dài, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở NN-MT hoàn thành trước ngày 30-11 việc tham mưu chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất và hướng dẫn các địa phương thống kê thiệt hại. 

Trên cơ sở tổng hợp, trước 1-12, Sở NN-MT tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và Bộ NN-MT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương.

