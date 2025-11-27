Ấm lòng nhiều điểm sửa xe miễn phí cho người dân vùng lũ lụt Khánh Hòa

Trong sáng 27-11, hàng ngàn xe máy bị ngập nước trong đợt mưa lũ vừa qua đã được người dân đưa đến các điểm sửa xe, thay nhớt miễn phí.

Chương trình do Sở Xây dựng phối hợp với Hội Kỹ thuật xe máy Khánh Hòa tổ chức nhằm giúp người dân vùng lũ sớm có phương tiện đi lại, trong khi các điểm sửa xe trên địa bàn khu vực Nha Trang đã quá tải nhiều ngày qua.

Người dân xếp hàng tại các điểm sửa xe máy, thay nhớt miễn phí

Chương trình tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm trong 2 ngày 27 và 28-11, gồm: Nhà Thiếu nhi Diên Khánh (đường Trần Quý Cáp, xã Diên Khánh); nhà thờ Giáo xứ Chợ Mới (296 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang); trụ sở HĐND - UBND phường Nam Nha Trang (tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang).

Lượng xe máy hư hỏng do ngập lũ rất lớn

Mỗi xe máy sẽ được đánh số, các tình nguyện viên sẽ phát số để người dân tiện theo dõi. Nhiều người rất xúc động vì các hoạt động thiện nguyền giúp nhân dân vùng lũ tháo gỡ khó khăn

Chỉ trong buổi sáng mỗi điểm đã tiếp nhận khoảng 500 xe máy người dân gửi lại

Xe máy của người dân sẽ được vệ sinh, xả nước, thay nhớt, thay bugi, làm sạch lọc gió; kiểm tra hệ thống điện, phanh, xích, đèn, ắc quy; tư vấn người dân nhận diện hư hỏng sau ngập nước và hướng dẫn bảo dưỡng đúng cách. Trường hợp xe hư hỏng nặng vượt khả năng khắc phục tại chỗ, người dân sẽ được hỗ trợ liên hệ cơ sở sửa chữa uy tín để xử lý.

Trước mắt, đoàn hỗ trợ thay dầu, vệ sinh toàn bộ hệ thống nhiên liệu bị dính nước, thay bugi và lọc gió miễn phí cho người dân.

Trường đại học Nha Trang cũng tổ chức sửa miễn phí hàng trăm thiết bị của người dân như máy giặt, tủ lạnh, các loại bếp...

Đây là hoạt động của Trường đại học Nha Trang phối hợp với Chi hội Lạnh và điều hòa không khí Nha Trang, sửa chữa miễn phí các thiết bị ngập nước dẫn đến hư hỏng sau đợt lũ vừa qua.

Đến nay đã có khoảng 1.000 thiết bị được sửa, các thành viên đội sửa chữa.

Nhiều máy móc chìm trong nước đóng bùn lầy

Các hoạt động sửa chữa thiết bị miễn phí tại Trường đại học Nha Trang diễn ra đến hết ngày 28-11.