Ấm lòng nhiều điểm sửa xe miễn phí cho người dân vùng lũ lụt Khánh Hòa

Trong sáng 27-11, hàng ngàn xe máy bị ngập nước trong đợt mưa lũ vừa qua đã được người dân đưa đến các điểm sửa xe, thay nhớt miễn phí.
Chương trình do Sở Xây dựng phối hợp với Hội Kỹ thuật xe máy Khánh Hòa tổ chức nhằm giúp người dân vùng lũ sớm có phương tiện đi lại, trong khi các điểm sửa xe trên địa bàn khu vực Nha Trang đã quá tải nhiều ngày qua.
Chương trình tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm trong 2 ngày 27 và 28-11, gồm: Nhà Thiếu nhi Diên Khánh (đường Trần Quý Cáp, xã Diên Khánh); nhà thờ Giáo xứ Chợ Mới (296 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang); trụ sở HĐND - UBND phường Nam Nha Trang (tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang).
Xe máy của người dân sẽ được vệ sinh, xả nước, thay nhớt, thay bugi, làm sạch lọc gió; kiểm tra hệ thống điện, phanh, xích, đèn, ắc quy; tư vấn người dân nhận diện hư hỏng sau ngập nước và hướng dẫn bảo dưỡng đúng cách. Trường hợp xe hư hỏng nặng vượt khả năng khắc phục tại chỗ, người dân sẽ được hỗ trợ liên hệ cơ sở sửa chữa uy tín để xử lý.
Trường đại học Nha Trang cũng tổ chức sửa miễn phí hàng trăm thiết bị của người dân như máy giặt, tủ lạnh, các loại bếp...
Đây là hoạt động của Trường đại học Nha Trang phối hợp với Chi hội Lạnh và điều hòa không khí Nha Trang, sửa chữa miễn phí các thiết bị ngập nước dẫn đến hư hỏng sau đợt lũ vừa qua.
Sáng 26-11, tại các xã Diên Khánh, Diên Điền và nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, những gian hàng rau 0 đồng do Tỉnh đoàn và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức đã trở thành điểm tựa ấm áp cho hàng trăm hộ dân sau những ngày mưa lũ.
Chương trình đã vận chuyển 14 tấn rau xanh các loại đến phục vụ người dân các xã, phường: Diên Lâm, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang với đủ các loại rau củ, như: Rau muống, cải xanh, mồng tơi, rau ngót, khoai tây, cà chua...
Ông Huỳnh Hữu Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa - nói: "Chúng tôi mong muốn tiếp sức kịp thời cho người dân trong giai đoạn tái thiết cuộc sống. Sau lũ, rau trong vườn hầu như bị ngập hỏng, nguồn cung khan hiếm. Vì vậy, việc hỗ trợ rau xanh an toàn, ổn định là rất cần thiết, góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt cho người dân. Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới để hỗ trợ người dân".
