Khánh Hòa: Hơn nửa triệu lượt khách tham quan, lưu trú dịp Tết Dương lịch 2026

Ngày 4-1, ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho hay 4 ngày nghỉ lễ Dương lịch 2026, toàn tỉnh đón 503.901 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, 154.467 lượt khách lưu trú, gồm 47.817 khách quốc tế và 106.650 khách nội địa; khách tham quan các địa điểm du lịch đạt 349.434 lượt.

Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt 66,94%, riêng nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển và trên các đảo đạt trên 90%, thậm chí có thời điểm kín phòng.

Tổng thu từ hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026 ước đạt 648 tỉ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngành du lịch trong phát triển kinh tế – dịch vụ của địa phương.

Du khách tham quan các địa điểm ở Khánh Hòa dịp Tết Dương lịch 2026

Bên cạnh đó, Sân bay quốc tế Cam Ranh ghi nhận 512 lượt chuyến bay cất, hạ cánh, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 5% so với tuần bay hiện tại. Trong đó có khoảng 321 chuyến bay quốc tế và 191 chuyến bay nội địa, đưa đón khoảng 95.033 lượt hành khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với hàng không, ngành đường sắt cũng tăng cường năng lực vận chuyển, bổ sung thêm hơn 4.000 chỗ ngồi trên các tuyến Bắc – Nam, TP.HCM – Nha Trang và TP.HCM – Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, Khánh Hòa tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn như chương trình countdown chào năm mới tại Quảng trường 2 Tháng 4 (Nha Trang) với hàng chục nghìn người tham dự, cùng nhiều hoạt động lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật tại các khu du lịch, resort lớn ở Nha Trang và Bãi Dài – Cam Ranh.