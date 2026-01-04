Khánh Hòa: Hơn nửa triệu lượt khách tham quan, lưu trú dịp Tết Dương lịch 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Khánh Hòa: Hơn nửa triệu lượt khách tham quan, lưu trú dịp Tết Dương lịch 2026

Kỳ Nam

(NLĐO)- Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đã mang lại "cú hích" mạnh cho ngành du lịch Khánh Hòa với doanh thu đạt trên 648 tỉ đồng

Ngày 4-1, ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho hay 4 ngày nghỉ lễ Dương lịch 2026, toàn tỉnh đón 503.901 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, 154.467 lượt khách lưu trú, gồm 47.817 khách quốc tế và 106.650 khách nội địa; khách tham quan các địa điểm du lịch đạt 349.434 lượt.

Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt 66,94%, riêng nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển và trên các đảo đạt trên 90%, thậm chí có thời điểm kín phòng.

Tổng thu từ hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026 ước đạt 648 tỉ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngành du lịch trong phát triển kinh tế – dịch vụ của địa phương.

Khánh Hòa: Hơn nửa triệu lượt khách tham quan, lưu trú dịp Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Du khách tham quan các địa điểm ở Khánh Hòa dịp Tết Dương lịch 2026

Bên cạnh đó, Sân bay quốc tế Cam Ranh ghi nhận 512 lượt chuyến bay cất, hạ cánh, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 5% so với tuần bay hiện tại. Trong đó có khoảng 321 chuyến bay quốc tế và 191 chuyến bay nội địa, đưa đón khoảng 95.033 lượt hành khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với hàng không, ngành đường sắt cũng tăng cường năng lực vận chuyển, bổ sung thêm hơn 4.000 chỗ ngồi trên các tuyến Bắc – Nam, TP.HCM – Nha Trang và TP.HCM – Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, Khánh Hòa tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn như chương trình countdown chào năm mới tại Quảng trường 2 Tháng 4 (Nha Trang) với hàng chục nghìn người tham dự, cùng nhiều hoạt động lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật tại các khu du lịch, resort lớn ở Nha Trang và Bãi Dài – Cam Ranh.

Xử phạt 1 cơ sở lưu trú

Trong dịp này, ngành chức năng đã kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh, xử phạt 1 cơ sở lưu trú vi phạm với số tiền 4 triệu đồng. Đường dây nóng hỗ trợ du khách hoạt động 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý kịp thời 2 phản ánh của du khách trong kỳ nghỉ lễ, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện

Tin liên quan

Du lịch Khánh Hòa - "cực tăng trưởng" thúc đẩy kinh tế 2 con số

Du lịch Khánh Hòa - "cực tăng trưởng" thúc đẩy kinh tế 2 con số

(NLĐO)- Hội thảo "Du lịch Khánh Hòa – Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế" kỳ vọng kết nối các yếu tố qua đó góp phần phát triển kinh tế xanh, bền vững

Thêm 2 thành phố đưa khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa

(NLĐO)- Từ ngày 11-10, máy bay thân rộng 3 hàng ghế từ 2 thành phố Kazan và Krasnoyarsk sẽ đưa du khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa

Khánh Hòa: Ban hành bộ tiêu chuẩn du lịch xanh

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh với 202 tiêu chí dành cho lưu trú và điểm tham quan

tỉnh Khánh Hòa Nha Trang khách tham quan tết dương lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo