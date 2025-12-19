HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Du lịch Khánh Hòa - "cực tăng trưởng" thúc đẩy kinh tế 2 con số

(NLĐO)- Hội thảo "Du lịch Khánh Hòa – Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế" kỳ vọng kết nối các yếu tố qua đó góp phần phát triển kinh tế xanh, bền vững

Sáng 19-12, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo "Du lịch Khánh Hòa – Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế" tại Champa Island Nha Trang – Resort Hotel & Spa. 

Hội thảo được kỳ vọng tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp nhằm định hướng phát triển du lịch Khánh Hòa trong giai đoạn mới. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học. 

Đặc biệt, sự góp mặt của Tiến sĩ Alexander H. Kaufman – chuyên gia quốc tế hàng đầu về ESG và phát triển bền vững, Cố vấn cấp cao của Global Standards (Asia), chuyên gia UNDP, ILO. Sự góp mặt của chuyên gia này mang đến những góc nhìn toàn cầu, hiện đại cho chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho chính phủ và các tập đoàn đa quốc gia, Tiến sĩ Kaufman nhấn mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là chìa khóa giúp du lịch Khánh Hòa phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước vươn tầm quốc tế.

ESG dùng để đánh giá sự phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, không chỉ dựa trên tài chính mà còn xem xét tác động tới môi trường, con người và cách quản lý nội bộ. Nó giúp doanh nghiệp thu hút đầu tư, quản lý rủi ro và nâng cao uy tín, thương hiệu. 

Du lịch Khánh Hòa - "cực tăng trưởng" thúc đẩy kinh tế 2 con số - Ảnh 1.

Các chuyên gia trong và ngoài nước tham dự hội thảo với nhiều kinh nghiệm quý

Hội thảo tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đưa du lịch trở thành cực tăng trưởng mới; xây dựng thương hiệu du lịch liên kết vùng từ biển đảo đến sinh thái, văn hóa; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, chia sẻ: Nghị quyết số 01, ngày 14-7-2025 của Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xác định du lịch - dịch vụ là một trong bốn trụ cột động lực phát triển, tạo sức lan tỏa cho các ngành kinh tế khác. Khánh Hòa phấn đấu đón khoảng 31,6 triệu lượt khách, trong đó có 10,5 triệu lượt khách quốc tế. 

Hiện nay, tỉnh hình thành một không gian văn hóa - di sản đa dạng, giàu bản sắc với 4 di sản được UNESCO ghi danh; có nhiều di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể và hệ sinh thái biển, đảo phong phú.

Du lịch Khánh Hòa - "cực tăng trưởng" thúc đẩy kinh tế 2 con số - Ảnh 2.

Tháp bà Ponagar được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định để phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 – 2030.

Theo ông Biên, Khánh Hòa cần tập trung thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, đẳng cấp cao; phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt; đầu tư nâng cấp hạ tầng, dịch vụ chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm; tăng cường chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế đêm, chuỗi dịch vụ ẩm thực, mua sắm, giải trí cũng được xem là động lực quan trọng để gia tăng sức hút cho điểm đến.

Du lịch Khánh Hòa - "cực tăng trưởng" thúc đẩy kinh tế 2 con số - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Ở góc độ quản lý ngành, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành cực tăng trưởng du lịch quốc gia và vươn lên nhóm điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. 

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh cần tập trung điều chỉnh quy hoạch hạ tầng du lịch hiện đại, nhất là cảng biển; xây dựng sản phẩm du lịch sáng tạo, giàu trải nghiệm; nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và ứng dụng công nghệ trong quản lý, xúc tiến.

Hội thảo cũng dành thời gian tọa đàm với chủ đề "Du lịch Khánh Hòa sau hợp nhất – cực tăng trưởng mới thúc đẩy tăng trưởng hai con số". 

Các ý kiến đều thống nhất rằng giai đoạn 2025 – 2030 có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi Khánh Hòa phải đặt du lịch ở vị trí ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò dẫn dắt, lan tỏa, tạo động lực cho các trụ cột kinh tế khác cùng phát triển.

Du lịch Khánh Hòa - "cực tăng trưởng" thúc đẩy kinh tế 2 con số - Ảnh 4.

Khánh Hòa tăng cường đón lượng khách nghỉ đông để bù vào sự thiếu hụt của du khách nội địa vào các tháng cuối năm

Ông Nguyễn Long Biên cũng yêu cầu Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đẩy mạnh liên kết, hợp tác với hiệp hội du lịch các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai để xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch; liên kết khai thác các tour du lịch thu hút khách quốc tế tại thị trường trọng điểm như Nga, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và các tour khách du lịch nghỉ đông.

Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu chủ động đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường mở các đường bay mới và duy trì tần suất các chuyến bay quốc tế thường kỳ để kết nối Khánh Hòa với các thị trường lớn; đồng hành với tỉnh trong xúc tiến quảng bá, góp phần xây dựng hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến văn minh, thân thiện, hấp dẫn.

Phát động cuộc thi báo chí chủ đề "Du lịch Khánh Hòa – Bức tranh đa sắc"

Phát động cuộc thi báo chí chủ đề "Du lịch Khánh Hòa – Bức tranh đa sắc"

(NLĐO)- Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát động Cuộc thi báo chí viết về du lịch với chủ đề "Du lịch Khánh Hòa – Bức tranh đa sắc".

Thêm 2 thành phố đưa khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa

(NLĐO)- Từ ngày 11-10, máy bay thân rộng 3 hàng ghế từ 2 thành phố Kazan và Krasnoyarsk sẽ đưa du khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa

Hàng không Nordwind đưa khách Nga đến Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngưng

(NLĐO) - Tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không quốc tế Nordwind từ Nga đến Cam Ranh sau hơn 5 năm ngừng khai thác

