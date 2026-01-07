HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Khánh Hòa phân cấp mạnh quản lý nhà ở, bất động sản về cấp xã

Kỳ Nam

(NLĐO)- Tỉnh Khánh Hòa có quyết định phận định cụ thể trách nhiệm cho từng cấp, đơn vị trong đó UBND cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ quản lý bất động sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND quy định phân cấp, đồng thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các nghị định của Chính phủ về phân quyền, phân cấp, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Điểm đáng chú ý là Quyết định 41 đã phân định cụ thể trách nhiệm cho từng cấp, từng đơn vị.

Theo đó, UBND cấp xã và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa được giao tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành nhà ở trong trường hợp không có hoặc không đủ điều kiện đơn vị quản lý.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh được phân cấp quyết định đối tượng thuê nhà ở công vụ do UBND tỉnh giao quản lý. Trung tâm Quản lý nhà và chung cư cùng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh được quyết định giá thuê nhà ở công vụ trong khung giá do UBND tỉnh ban hành.

Khánh Hòa phân cấp mạnh quản lý nhà ở, bất động sản về cấp xã - Ảnh 1.

Chính quyền cấp xã được phân cấp phân quyền mạnh về lĩnh vực bất động sản

Đặc biệt, UBND cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ quản lý trực tiếp trên địa bàn như: xác nhận điều kiện về nhà ở; theo dõi giá thuê nhà ở xã hội; thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp nhà ở thuộc tài sản công; tham gia quản lý nhà chung cư theo quy định của pháp luật. 

Việc phân cấp này được kỳ vọng sẽ nâng cao vai trò của chính quyền cơ sở, giúp công tác quản lý nhà ở, bất động sản sát thực tiễn hơn.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng bãi bỏ, sửa đổi nhiều quy định không còn phù hợp; cập nhật tên gọi các sở, ngành sau sắp xếp tổ chức bộ máy; điều chỉnh thẩm quyền của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo hướng rõ ràng, tránh chồng chéo.

Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc Nha Trang được "tháo khóa"

Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc Nha Trang được "tháo khóa"

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa xử lý vướng mắc cho dự án Khu đô thị ven Sông Tắc, phường Nam Nha Trang sau nhiều năm trễ tiến độ

Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang

(NLĐO)- Hàng loạt đất vàng ven đường biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với nhiều sai phạm đang được đề nghị xử lý, tháo gỡ nhằm tránh lãng phí

Thông tin mới vụ lấp sông Quán Trường Nha Trang

(NLĐO)- Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa cho hay chủ đầu tư đã thi công tuyến cầu tạm phục vụ thi công công trình chính khi chưa đủ các điều kiện theo quy định

