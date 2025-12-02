Khánh Hòa tiếp nhận 50.000 tập vở từ Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Chiều 2-12, trong không khí khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 50.000 tập vở từ Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động.

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ thiết thực, mang giá trị tinh thần to lớn đối với hàng nghìn học sinh tại các địa phương vừa trải qua thiên tai nặng nề.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng bốc dỡ, vận chuyển và sắp xếp toàn bộ số vở vào kho để chuẩn bị phân phối đến các trường học trên địa bàn.

Ông Đỗ Lê Anh Phương, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Văn phòng phẩm Anh Phước – đơn vị tài trợ toàn bộ chi phí vận chuyển – cho biết bản thân ông rất xúc động khi được đồng hành cùng chương trình trong hành trình đưa vở đến Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk.

"Khi chứng kiến cảnh các em học sinh mặt còn lấm lem bùn đất nhưng vẫn mong được trở lại trường, tôi thật sự chạnh lòng. Vì vậy, sau khi trở về TP HCM, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình, đồng hành với Báo Người Lao Động để việc giúp đỡ các em được duy trì lâu dài" - ông Phương chia sẻ.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" thời gian qua đã kịp thời hỗ trợ nhiều trường học ở Khánh Hòa – nơi học sinh mất trắng sách vở sau các đợt lũ lớn. Nhiều trường bị ngập sâu, bàn ghế, thiết bị dạy học và đồ dùng của các em hư hại gần như hoàn toàn. Trong hoàn cảnh đó, những cuốn vở mới không đơn thuần là vật dụng học tập, mà còn là sự sẻ chia để các em vững vàng vượt qua khó khăn, tiếp tục hành trình học tập.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết số vở này sẽ được ưu tiên phân phối cho các trường vùng trũng, vùng bị ngập nặng và những nơi học sinh chịu thiệt hại lớn nhất. "Mỗi cuốn vở là một tấm lòng. Chúng tôi sẽ trao đến đúng nơi cần nhất, nhanh nhất, để các em có thể trở lại trường học" - vị đại diện nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp gây thiệt hại, sự chung tay của cộng đồng – từ cơ quan báo chí, doanh nghiệp đến cá nhân hảo tâm – đã góp phần thắp lên hy vọng cho các em nhỏ vùng lũ, là điểm tựa để các em viết tiếp ước mơ đến trường.