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Bạn đọc Nhà ở xã hội

Khánh Hòa: Tiếp nhận hồ sơ mua 872 căn nhà ở xã hội VCN Vĩnh Hải

Kỳ Nam

(NLĐO) - Dự án Khu nhà ở xã hội VCN Vĩnh Hải, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà vào cuối tháng 6

Theo đó, từ ngày 28-6 đến hết ngày 27-7-2026, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội của người dân có nhu cầu. 

Hồ sơ được nhận trong giờ hành chính các ngày làm việc, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản VCN Land, tầng 1 tòa nhà VCN Tower, số 02 đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, phường Nam Nha Trang.

Dự án Khu nhà ở xã hội VCN Vĩnh Hải được xây dựng trên đường Đào Văn Tiến, phường Bắc Nha Trang, do Công ty CP Đầu tư VCN làm chủ đầu tư. 

Dự án có quy mô 20 tầng và tum thang, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 80.355 m², cung cấp 872 căn hộ nhà ở xã hội ra thị trường.

Các căn hộ có diện tích từ 41,5 m² đến 70 m². Giá bán bình quân được công bố là 22,5 triệu đồng/m² (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%, chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Mức giá cụ thể của từng căn hộ sẽ được điều chỉnh theo vị trí thông qua hệ số Ki theo kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn.

Khánh Hòa: Tiếp nhận hồ sơ mua 872 căn nhà ở xã hội VCN Vĩnh Hải - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội VCN Vĩnh Hải

Ngoài khối chung cư, dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý I-2026 đến quý IV-2027 và dự kiến bàn giao căn hộ cho người mua vào quý IV-2027.

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn đang được triển khai tại Khánh Hòa, góp phần tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Nhà nước.

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