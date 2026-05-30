Người dân mang chăn màn mua hồ sơ dự án NOXH CT-02, Công an Khánh Hòa giám sát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân mang chăn màn mua hồ sơ dự án NOXH CT-02, Công an Khánh Hòa giám sát

K.Nam, ảnh: CA

(NLĐO) – Trước tình trạng người dân mang chăn màn, lều bạt đến xếp hàng qua đêm để chờ nộp hồ sơ mua NOXH tại dự án CT-02, cơ quan công an đã giám sát

Thời gian gần đây, tại dự án Nhà ở xã hội (NOXH) CT-02, Khu Đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra tình trạng người dân mang chăn màn, lều bạt đến xếp hàng qua đêm để chờ nộp hồ sơ mua nhà.

Hình ảnh này gây phản cảm, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về tính công bằng trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Công an Khánh Hòa giám sát mua hồ sơ NOXH tại dự án CT-02 Khu đô thị An Bình Tân - Ảnh 1.

Người dân mang lều để chờ mua hồ sơ NOXH CT-02

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo chủ đầu tư, Dự án Khu nhà ở xã hội CT-02 có diện tích hơn 20.670 m², gồm 4 tháp cao 15 tầng và 1 tầng hầm. Trong đó, tầng hầm được bố trí bãi đỗ xe; tầng 1 và tầng 2 là khu thương mại, dịch vụ và kỹ thuật; từ tầng 3 đến tầng 15 bố trí 936 căn hộ nhà ở xã hội.

Công an Khánh Hòa giám sát mua hồ sơ NOXH tại dự án CT-02 Khu đô thị An Bình Tân - Ảnh 2.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings

Hiện dự án đã hoàn thành công tác khoan cọc nhồi và đang thi công tầng hầm, bảo đảm tiến độ đề ra. Chủ đầu tư cũng đã tổ chức 3 đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, với tổng cộng hơn 900 hồ sơ của người dân có nhu cầu.

TIN LIÊN QUAN

Quá trình tiếp nhận hồ sơ được phối hợp bảo đảm an ninh, chưa ghi nhận vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Tại buổi làm việc, Phòng An ninh kinh tế yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong công tác tiếp nhận, chấm điểm và xét duyệt hồ sơ; không để xảy ra các hành vi tiêu cực như "chèn" hồ sơ, thiên vị, bỏ qua sai sót hoặc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh việc ngăn chặn các biểu hiện như chạy "suất ngoại giao", mua bán số thứ tự, tiếp nhận hồ sơ ngoài quy trình hoặc các hành vi làm phát sinh dư luận không tốt trong nhân dân.

Công an Khánh Hòa giám sát mua hồ sơ NOXH tại dự án CT-02 Khu đô thị An Bình Tân - Ảnh 3.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và giám sát quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ tại dự án

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings cam kết thực hiện đúng quy định trong toàn bộ quy trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và giám sát quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ tại dự án nhằm bảo đảm việc triển khai nhà ở xã hội đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững an ninh kinh tế trên địa bàn.

Tin liên quan

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội

(NLĐO) – Không chỉ nêu thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, công an còn hướng dẫn người dân cách tiếp cận thông tin về dự án nhà ở xã hội.

Tạo "luồng xanh" cho nhà ở xã hội

Là người làm thực tế, nếu không kể chi tiết thì nhiều người sẽ không hiểu được những nhiêu khê của thủ tục làm nhà ở xã hội (NƠXH).

Giăng bẫy nhà ở xã hội trên mạng

Đó là thực trạng đáng báo động đang diễn ra ở Khánh Hòa, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan

nhà ở xã hội Khánh Hòa CT-02
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo