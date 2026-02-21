Tắm biển Mỹ Khê, 3 người trong gia đình bị đuối nước

Chiều 21-2 (mùng 5 Tết), ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, khiến 3 người trong cùng một gia đình gặp nạn, trong đó có 2 người đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ cùng ngày, Công an xã Tịnh Khê nhận được tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực bãi biển Mỹ Khê (thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê).

Rất nhiều người tắm biển Mỹ Khê trong những ngày Tết

3 nạn nhân được xác định gồm anh Trần Ngọc Tr. (SN 38 tuổi) và 2 con là cháu Trần Ngọc Kim N. (13 tuổi) và cháu Trần Ngọc Gia P. (10 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã kịp thời cứu vớt cháu Trần Ngọc Kim N. và đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Hiện sức khỏe cháu N. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi điều trị. Riêng anh Trần Ngọc Tr. và cháu Trần Ngọc Gia P. bị sóng cuốn mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai tích cực, đồng thời chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt tại những khu vực có sóng lớn và dòng chảy xa bờ.