Khánh Hòa: Trăn quý hiếm liên tục bò vào khu dân cư

Ngày 7-5, Công an phường Bảo An phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc tiếp nhận một cá thể trăn lớn do người dân giao nộp.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Trần Văn Triêm (65 tuổi, ngụ tổ dân phố 11, phường Bảo An) trong lúc làm vườn tại nhà đã phát hiện một con trăn lớn bò vào trong khuôn viên.

Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Triêm nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Con trăn đất quý hiếm bò vào vườn nhà người dân ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa

Sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác liên ngành gồm UBND phường, Công an phường Bảo An và Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Qua nhận dạng, lực lượng chức năng xác định đây là loài trăn đất (Python molurus), thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được quản lý theo quy định pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

Hiện cá thể trăn đã được bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để chăm sóc, bảo tồn và hoàn tất các thủ tục thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cơ quan chức năng tiếp nhận con trăn quý do người dân phường Bảo An giao nộp

Trước đó không lâu, ngày 28-4, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng thông tin về việc Công an xã Hòa Trí trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự đã phát hiện một cá thể trăn hoang dã lớn bò gần khu dân cư.

Tổ Công tác Công an xã Hòa Trí tiếp cận và cứu hộ an toàn cá thể động vật (nghi là trăn)

Nhận định đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ và có thể gây nguy hiểm cho người dân, lực lượng công an cùng tổ an ninh trật tự cơ sở đã tiếp cận, cứu hộ an toàn cá thể này mà không để xảy ra thương tích hay xâm hại động vật.

Sau đó, cá thể trăn được bàn giao cho UBND xã Hòa Trí để thực hiện các thủ tục quản lý, chăm sóc và thả về rừng theo đúng quy định về bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.