HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Môi trường

Khánh Hòa: Trăn quý hiếm liên tục bò vào khu dân cư

K. Nam, ảnh: CAX

(NLĐO) - Một con trăn đất quý hiếm nặng hàng chục kg bất ngờ bò vào vườn nhà dân ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 7-5, Công an phường Bảo An phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc tiếp nhận một cá thể trăn lớn do người dân giao nộp.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Trần Văn Triêm (65 tuổi, ngụ tổ dân phố 11, phường Bảo An) trong lúc làm vườn tại nhà đã phát hiện một con trăn lớn bò vào trong khuôn viên.

Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Triêm nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Khánh Hòa: Liên tục phát hiện trăn quý hiếm bò vào khu dân cư - Ảnh 1.

Con trăn đất quý hiếm bò vào vườn nhà người dân ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa

Sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác liên ngành gồm UBND phường, Công an phường Bảo An và Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Qua nhận dạng, lực lượng chức năng xác định đây là loài trăn đất (Python molurus), thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được quản lý theo quy định pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

Hiện cá thể trăn đã được bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để chăm sóc, bảo tồn và hoàn tất các thủ tục thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Khánh Hòa: Liên tục phát hiện trăn quý hiếm bò vào khu dân cư - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiếp nhận con trăn quý do người dân phường Bảo An giao nộp

Trước đó không lâu, ngày 28-4, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng thông tin về việc Công an xã Hòa Trí trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự đã phát hiện một cá thể trăn hoang dã lớn bò gần khu dân cư.

- Ảnh 1.

Tổ Công tác Công an xã Hòa Trí tiếp cận và cứu hộ an toàn cá thể động vật (nghi là trăn)

 Nhận định đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ và có thể gây nguy hiểm cho người dân, lực lượng công an cùng tổ an ninh trật tự cơ sở đã tiếp cận, cứu hộ an toàn cá thể này mà không để xảy ra thương tích hay xâm hại động vật.

Sau đó, cá thể trăn được bàn giao cho UBND xã Hòa Trí để thực hiện các thủ tục quản lý, chăm sóc và thả về rừng theo đúng quy định về bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Tin liên quan

VIDEO: Bất ngờ phát hiện con trăn lớn ẩn nấp trong nắp ca-pô xe ô tô con

VIDEO: Bất ngờ phát hiện con trăn lớn ẩn nấp trong nắp ca-pô xe ô tô con

(NLĐO) - Một con trăn lớn bất ngờ được phát hiện trong khoang máy xe ô tô con tại khu dân cư đông người.

Thấy con trăn trong vườn nhà, người dân vội báo công an

(NLĐO)- Lực lượng chức năng xã Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp thả một cá thể trăn đất được người dân phát hiện tại vườn nhà trước đó

CLIP: Trăn gấm bò vào khu dân cư ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Trăn gấm dài hơn 3,5 m, nặng 16 kg bò vào khu dân cư ở phường An Khê, TP Đà Nẵng

tỉnh Khánh Hòa động vật hoang dã trăn công an xã trăn đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo