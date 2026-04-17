Khánh Hòa: Yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ chi trả tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai

Ngày 17-4, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã trực tiếp chỉ đạo UBND xã Nam Khánh Vĩnh khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các phản ánh của người dân liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai trên địa bàn.

Trước đó, nhiều hộ dân tại xã Nam Khánh Vĩnh đã có đơn kiến nghị, bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch trong việc chi trả các khoản hỗ trợ sau thiên tai.

Nội dung này đã được Báo Người Lao Động phản ánh trong bài viết "Băn khoăn cách chi tiết hỗ trợ thiên tai" đăng ngày 16-4.

Theo đơn thư các hộ dân, sau đợt lũ lụt từ ngày 16 đến 22-11-2025, nhiều gia đình bị ngập sâu từ 2 - 2,5 m, toàn bộ tài sản bị lũ cuốn trôi, hư hỏng.

Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Khánh Hòa có đợt hỗ trợ lần 2 với mức: hộ cận nghèo, hộ nghèo 5 triệu đồng; hộ bị thiệt hại do ngập nước 2 - 3 triệu đồng/hộ.

Trong đợt hỗ trợ này, rất nhiều hộ bị ngập lụt trong thôn không được hỗ trợ; nhiều hộ nhận không đầy đủ. Địa điểm nhận hỗ trợ trong nhiều trường hợp là tại nhà riêng, thời gian không thống nhất, có khi ban đêm.

Một hộ dân cho biết nhà bị ngập hơn 2 m nước nhưng không được hỗ trợ

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết xã sẽ kiểm tra và có báo cáo cụ thể về quá trình chi trả có minh bạch hay không; có hay không việc chi thiếu tiền, chi sai đối tượng... mà dư luận, người dân đặt ra.

Liên quan vụ việc, bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết việc chi trả tiền hỗ trợ thuộc nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phân bổ, còn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh là đơn vị trực tiếp thực hiện chi trả đến người dân.

Theo thống kê, toàn xã có 808 hộ thuộc diện được hỗ trợ. Tuy nhiên, trong đợt chi trả trước Tết, xã mới nhận được kinh phí để hỗ trợ 625 hộ nên còn lại 183 hộ dân chưa được nhận tiền, dẫn đến phát sinh ý kiến từ người dân.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh, đến nay, 183 hộ còn lại đã được cấp bổ sung kinh phí. Hiện địa phương đang triển khai chi trả số tiền này.