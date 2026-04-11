Hàng ngàn hộ dân bị thiệt hại do mưa bão vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ

Tại Nghệ An, năm 2025 thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, bất thường và cực đoan. Tỉnh chịu 18 trận lốc, các cơn bão số 3, 5, 6, 10 ảnh hưởng trực tiếp. Toàn tỉnh có 12 người chết, 31 người bị thương, 106.307 căn bị thiệt hại, trong đó trên 70% bị hư hỏng hoàn toàn. Thiên tai cũng làm 1.154 trường học bị ảnh hưởng; 250 cơ sở y tế bị tốc mái, sập tường; hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu bị vùi lấp, cuốn trôi; hơn 1 triệu con gia cầm, hàng nghìn gia súc bị chết. Tổng thiệt hại do thiên tai mà Nghệ An phải hứng chịu ước tính khoảng 8.980 tỉ đồng.

Mưa bão gây thiệt hại gần 9.000 tỉ đồng đối với tỉnh Nghệ An trong năm 2025

Thiệt hại là rất lớn, khi hàng chục ngàn hộ dân bị cuốn trôi nhiều diện tích lúa, hoa màu; gia súc, gia cầm chết hàng loạt; ao nuôi thủy sản bị ngập… Người dân rất cần hỗ trợ kịp thời để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Bà Nguyễn Thị Hiển, trú phường Thành Vinh, chia sẻ "Bão số 5 và bão số 10 gây mưa lớn khiến gần 2 ha ao nuôi cá bị nước cuốn trôi, nhấn chìm. Thiệt hại là rất lớn, gia đình đã báo cáo, chính quyền có thống kê nhưng đến này đã nhiều tháng vẫn chưa nhận được đồng nào tiền hỗ trợ". Được biết, cùng chung cảnh ngộ như bà Hiển là hàng ngàn hộ dân tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An hiện nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Nghệ An, đơn vị đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND, đồng thời ban hành nhiều văn bản yêu cầu các xã, phường khẩn trương lập hồ sơ. Các đoàn công tác cũng được cử về cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc.

Tuy nhiên, dù đã 3 lần có văn bản đôn đốc, tiến độ từ phía cơ sở vẫn chậm. Gần nhất, Sở NN-MT yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30-3-2026, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng.

Tính đến đầu tháng 4-2026, Sở NN-MT mới tổng hợp, trình phê duyệt 3 đợt với 94 hồ sơ, tổng kinh phí hơn 487 tỉ đồng, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đợt 4 để trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ.

Sở NN-MT cho biết thực tế không ít xã, phường chưa hoàn tất báo cáo thiệt hại hoặc hồ sơ còn thiếu, sai mẫu biểu. Điều này khiến cơ quan chuyên môn không có đủ căn cứ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng thể, buộc phải chia nhỏ theo từng đợt. Hệ quả là tiến độ chung của toàn tỉnh bị kéo dài.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ Sở NN-MT tỉnh Nghệ An, nguyên nhân chậm trễ xuất phát từ việc khối lượng công việc tại cấp xã, phường nhiều, thiệt hại lại xảy ra trên diện rộng, qua nhiều đợt thiên tai khác nhau nên việc tổng hợp, rà soát và thẩm định mất nhiều thời gian. Quy trình, mẫu biểu hồ sơ yêu cầu chặt chẽ, cần xác minh cụ thể từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản. Trong khi đó, tại một số địa phương, hạn chế về nhân lực, năng lực xử lý hồ sơ cũng là rào cản khiến tiến độ bị chậm lại, dù đã được hướng dẫn. Thực tế trên dẫn đến việc người dân chậm được nhận tiền hỗ trợ.