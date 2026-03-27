Tỉnh Khánh Hòa có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ngày 27-3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ, bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại hội nghị, với 100% phiếu tín nhiệm, ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Trị; có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế.
Ông Trần Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
