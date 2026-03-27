Thời sự Chính trị

Tỉnh Khánh Hòa có tân Bí thư Tỉnh ủy

Kỳ Nam

(NLĐO)- Ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, với 100% phiếu tín nhiệm

Ngày 27-3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ, bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, với 100% phiếu tín nhiệm, ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Phong bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Trần Phong (phải) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

 Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu cử, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Trị; có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế.

Ông Trần Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(NLĐO)- Sáng 27-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Việt Hùng

Ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

(NLĐO)- Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương, cử ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức vụ Chủ tịch

Điều động ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(NLĐO)- Ông Trần Phong - Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND trần phong
