Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 30-3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Lâm Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng thời, các đại biểu cũng bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Lữ Thanh Hải, bà Phạm Thị Xuân Trang và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng giám sát, quyết nghị các vấn đề quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Ông Lâm Đông- Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ở khối UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031. Cùng với đó, kỳ họp cũng tiến hành bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới, gồm Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Long Biên; các Phó chủ tịch Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Nguyễn Thanh Hà.

Ông Hùng quê xã Bát Tràng (TP Hà Nội), là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông từng trải qua các vị trí công tác như: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Chủ tịch HĐTV HUD. Tháng 9-2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng cam kết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đổi mới phương thức điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Việc kiện toàn đồng bộ các chức danh HĐND và UBND tỉnh nhằm bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.