Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Kỳ Nam

(NLĐO) - Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được HĐND tỉnh này bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 30-3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Lâm Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Đồng thời, các đại biểu cũng bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Lữ Thanh Hải, bà Phạm Thị Xuân Trang và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng giám sát, quyết nghị các vấn đề quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Kiện toàn bộ máy chính quyền Khánh Hòa: Ông Nguyễn Việt Hùng làm Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Ông Lâm Đông- Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ở khối UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031. Cùng với đó, kỳ họp cũng tiến hành bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới, gồm Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Long Biên; các Phó chủ tịch Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Nguyễn Thanh Hà.

Ông Hùng quê xã Bát Tràng (TP Hà Nội), là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông từng trải qua các vị trí công tác như: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Chủ tịch HĐTV HUD. Tháng 9-2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Kiện toàn bộ máy chính quyền Khánh Hòa: Ông Nguyễn Việt Hùng làm Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng cam kết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đổi mới phương thức điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Việc kiện toàn đồng bộ các chức danh HĐND và UBND tỉnh nhằm bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Tỉnh Khánh Hòa có tân Bí thư Tỉnh ủy

(NLĐO)- Ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, với 100% phiếu tín nhiệm

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(NLĐO)- Sáng 27-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Việt Hùng

Bí thư tỉnh Khánh Hòa cam kết gì với cử tri?

(NLĐO)- Trong chương trình hành động của mình, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cam kết quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

tỉnh Khánh Hòa Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND phó bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo