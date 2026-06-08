Khánh thành biểu tượng đôi bàn tay nâng đỡ trái sầu riêng ở Đồng Tháp

Ngày 8-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UBND xã Ngũ Hiệp tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể "Sầu riêng Ngũ Hiệp". Đây là địa phương có lịch sử trồng cây sầu riêng sớm nhất tại tỉnh Đồng Tháp.

Công bố nhãn hiệu tập thể sầu riêng Ngũ Hiệp

Theo ông Lê Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, hiện toàn xã có hơn 3.000 ha cây ăn trái; trong đó diện tích sầu riêng là 2.936 ha, chiếm hơn 95% diện tích canh tác.

Toàn xã có khoảng 8.400 hộ tham gia sản xuất loại trái cây đặc sản này. Với năng suất bình quân đạt 25 tấn/ha, mỗi năm xã Ngũ Hiệp cung ứng ra thị trường khoảng 76.900 tấn sầu riêng.

Hiện nay, khoảng 70% sản lượng sầu riêng của xã được tiêu thụ theo định hướng xuất khẩu trái tươi sang các thị trường quốc tế; 30% còn lại được đưa vào các nhà máy phục vụ sơ chế, tách múi và cấp đông để gia tăng giá trị.

Dịp này, địa phương cũng khánh thành công trình biểu tượng "Trái sầu riêng Ngũ Hiệp" với tổng kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa hơn 1 tỉ đồng.

Công trình có chiều cao khoảng 6,95 m, rộng 6 m. Phần móng và phần tạo hình của công trình được đúc nguyên khối bằng bê tông cốt thép, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan vào ban đêm.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là hình tượng đôi bàn tay cách điệu nâng đỡ trái sầu riêng, gửi gắm thông điệp tôn vinh giá trị lao động của người nông dân, tinh thần gắn kết cộng đồng và khát vọng nâng tầm nông sản Việt.

Khánh thành biểu tượng trái sầu riêng Ngũ Hiệp

Ông Lê Xuân Phong khẳng định việc khánh thành công trình biểu tượng và công bố nhãn hiệu tập thể "Sầu riêng Ngũ Hiệp" là bước đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị nhận diện, bảo vệ uy tín sản phẩm trên thị trường.

Khoảng 70% sản lượng sầu riêng của xã Ngũ Hiệp được tiêu thụ theo định hướng xuất khẩu trái tươi sang các thị trường quốc tế

"Đây là nền tảng để địa phương tổ chức lại sản xuất theo hướng đồng bộ về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ. Thời gian tới, xã sẽ kết hợp giữa việc giữ vững thương hiệu sầu riêng với phát triển du lịch sinh thái sông nước, du lịch trải nghiệm vườn cây ăn trái để tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho người dân vùng chuyên canh" - ông Phong chia sẻ thêm.