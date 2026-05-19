Tự hào cờ Tổ quốc

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" thứ 20 tại TP Cần Thơ

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Không chỉ làm đẹp tuyến đường, công trình "Đường cờ Tổ quốc" thứ 20 tại Cần Thơ còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Ngày 19-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình.

Đây là tuyến "Đường cờ Tổ quốc" thứ 20 tại TP Cần Thơ.

Ban tổ chức trao bảng tượng trưng tặng 500 lá cờ cho phường An Bình

Công trình nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình, tuyến đường cờ được thực hiện dài khoảng 8 km, trong đó bố trí 500 lá cờ từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động trao tặng.

Ông Võ Văn Trung, Trưởng Khu vực Mỹ Phước, cho hay tuyến đường cờ đi qua 3 khu vực dân cư, trong đó có Mỹ Phước. Công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mang đậm dấu ấn và lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, tuyên truyền, khích lệ nhân dân tại phường nói riêng và TP Cần Thơ nói chung nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mang đậm dấu ấn và lòng tự hào dân tộc


Công trình "Đường cờ Tổ quốc" giúp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình đẹp hơn

"Người dân địa phương rất phấn khởi khi tuyến đường Nguyễn Văn Cừ treo lá cờ Tổ quốc rất đẹp, tạo hình ảnh khang trang cho địa phương. Ngoài ra, công trình "Đường cờ Tổ quốc" được hình thành giúp ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan của người dân dọc tuyến đường được nâng lên" - ông Trung chia sẻ.

CLIP: Khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc" tại xã anh hùng ở Cần Thơ

(NLĐO) - Tuyến "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ vừa được khánh thành đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong nhân dân nơi đây.

Cần Thơ có thêm tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 13km

(NLĐO) - Công trình được thực hiện bằng 400 lá cờ Tổ quốc do chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động trao tặng đến LĐLĐ TP Cần Thơ trước đó

CLIP: Khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 8 km ở Cần Thơ

(NLĐO)- Tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 8 km với 500 cột cờ đã tạo dấu ấn cho địa phương mới thành lập tại TP Cần Thơ.

Cần Thơ tinh thần yêu nước Đường cờ Tổ quốc
