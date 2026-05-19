Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" thứ 20 tại TP Cần Thơ

Ngày 19-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình.

Đây là tuyến "Đường cờ Tổ quốc" thứ 20 tại TP Cần Thơ.

Ban tổ chức trao bảng tượng trưng tặng 500 lá cờ cho phường An Bình

Công trình nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình, tuyến đường cờ được thực hiện dài khoảng 8 km, trong đó bố trí 500 lá cờ từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động trao tặng.

Ông Võ Văn Trung, Trưởng Khu vực Mỹ Phước, cho hay tuyến đường cờ đi qua 3 khu vực dân cư, trong đó có Mỹ Phước. Công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mang đậm dấu ấn và lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, tuyên truyền, khích lệ nhân dân tại phường nói riêng và TP Cần Thơ nói chung nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" giúp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình đẹp hơn

"Người dân địa phương rất phấn khởi khi tuyến đường Nguyễn Văn Cừ treo lá cờ Tổ quốc rất đẹp, tạo hình ảnh khang trang cho địa phương. Ngoài ra, công trình "Đường cờ Tổ quốc" được hình thành giúp ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan của người dân dọc tuyến đường được nâng lên" - ông Trung chia sẻ.