Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và các chiến sĩ tại Khu di tích Minh Đạm

Chiều 23-8, ngay sau chương trình Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và Dân vận 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, trao tặng khen thưởng cấp nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã tổ chức chương trình về nguồn với nhiều hoạt động ý nghĩa tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm- Ảnh 1.

Đoàn Công tác tổ chức dâng hương, dâng hoa tại tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TP HCM). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc trước sự hi sinh anh dũng của người nữ anh hùng Đất Đỏ.

Đoàn công tác đã tham quan khuôn viên Nhà tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của chị, qua đó thêm thấm thía giá trị của lý tưởng cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của thế hệ đi trước.

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm- Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cùng đoàn công tác thành kính, tri ân sâu sắc trước sự hi sinh anh dũng của nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Minh Đạm. Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc.

Núi Minh Đạm, với hệ thống hang động hiểm trở, từng là căn cứ cách mạng kiên cường, nơi ghi dấu biết bao chiến công và sự hy sinh cao cả của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm- Ảnh 3.

Đoàn Công tác tổ chức chào cờ, mặc niệm trước anh linh của Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm- Ảnh 4.

Các đại biểu thắp nhanh tưởng nhớ tinh thần kiên trung, bất khuất của thế hệ đi trước

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm- Ảnh 5.

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm trước tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Tin liên quan

Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở

Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở

(NLĐO)-Ngành Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đánh giá kết quả 7 tháng đầu năm, triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm cho 5 tháng cuối năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ VH-TT-DL

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ VH-TT-DL tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa.

Nỗ lực vì thành tựu chung

Để đóng góp vào sự phát triển chung, Đảng bộ nhiều phường, xã của TP HCM xác định phát triển địa phương dựa trên nguồn lực thực tế, thế mạnh tiềm năng...

dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ban Tuyên giáo Bà Rịa - Vũng Tàu Minh Đạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo