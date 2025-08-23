Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm

Chiều 23-8, ngay sau chương trình Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và Dân vận 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, trao tặng khen thưởng cấp nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã tổ chức chương trình về nguồn với nhiều hoạt động ý nghĩa tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Đoàn Công tác tổ chức dâng hương, dâng hoa tại tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TP HCM). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc trước sự hi sinh anh dũng của người nữ anh hùng Đất Đỏ.

Đoàn công tác đã tham quan khuôn viên Nhà tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của chị, qua đó thêm thấm thía giá trị của lý tưởng cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của thế hệ đi trước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cùng đoàn công tác thành kính, tri ân sâu sắc trước sự hi sinh anh dũng của nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Minh Đạm. Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc.

Núi Minh Đạm, với hệ thống hang động hiểm trở, từng là căn cứ cách mạng kiên cường, nơi ghi dấu biết bao chiến công và sự hy sinh cao cả của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn Công tác tổ chức chào cờ, mặc niệm trước anh linh của Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Các đại biểu thắp nhanh tưởng nhớ tinh thần kiên trung, bất khuất của thế hệ đi trước