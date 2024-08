Khảo sát đáng chú ý về thị trường xe điện Việt Nam

(NLĐO) - Công ty CP Let's Go An Bình (thương hiệu Let's Go Taxi) vừa công bố ký kết mua 600 chiếc xe điện VF 3 với hãng xe điện VinFast. Số xe này sẽ được đưa vào hoạt động taxi giá rẻ tại nhiều địa phương trong thời gian tới.