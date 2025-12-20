HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Khắp nơi chúc phúc đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin

Minh Khuê

(NLĐO) – Cặp "trai tài gái sắc" của làng giải trí Hàn Quốc sẽ lên xe hoa vào tối ngày 20-12, gây sốt cộng đồng mạng.

Minh tinh Shin Min-ah và tài tử Kim Woo-bin tổ chức đám cưới riêng tư vào hôm nay tại Khách sạn Silla ở Jangchung-dong, Seoul. Ngoài gia đình, bạn bè thân thiết nhất của cặp đôi sẽ đến tham dự.

Bạn thân chú rể là tài tử Lee Kwang-soo đảm nhận vai trò MC đám cưới, hứa hẹn mang đến không khí vui nhộn.

Khắp nơi chúc phúc đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 1.

Shin Min-ah và Kim Woo-bin nhận nhiều lời chúc phúc trong ngày cưới

Người hâm mộ khắp nơi trên thế giới từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam… đang gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Họ đã có một cái kết đẹp sau hành trình dài bên nhau, vượt qua những khó khăn.

Đặc biệt, họ còn chia sẻ hạnh phúc của mình bằng việc quyên góp 300 triệu won giúp đỡ các bệnh nhân và trẻ em gặp khó khăn, thay vì tổ chức đám cưới xa hoa.

Shin Min-ah, 41 tuổi và Kim Woo-bin, 36 tuổi lần đầu xác nhận mối quan hệ vào năm 2015 và đã duy trì duy trì tình cảm suốt thời gian dài qua. Đặc biệt, năm 2017, Kim Woo-bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, tạm dừng hoạt động giải trí, cả hai vẫn gắn bó. Hiện tại, Kim Woo-bin đã hồi phục, trở lại làng giải trí, Shin Min-ah vẫn luôn bên cạnh anh.

Tin liên quan

“Nàng cáo” Shin Min Ah và Kim Woo Bin thừa nhận hẹn hò

“Nàng cáo” Shin Min Ah và Kim Woo Bin thừa nhận hẹn hò

(NLĐO) – Ngay sau khi tờ Dispatch đăng tải loạt ảnh chụp cảnh nữ diễn viên Shin Min Ah, 31 tuổi và nam diễn viên Kim Woo Bin, 26 tuổi bí mât hẹn hò, công ty đại diện của “khổ chủ” lên tiếng xác nhận họ đang tìm hiểu nhau.

Duyên ngầm Shin Min Ah

Bộ phim Phép màu tình yêu đang phát sóng là tác phẩm truyền hình thứ ba của nam ca sĩ-diễn viên Bi/Rain. Ngay khi chưa bấm máy, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và lẽ dĩ nhiên bạn diễn nữ cùng với anh trong phim cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Cô chính là Shin Min Ah. Shin Min Ah để lại ấn tượng trong lòng người xem bởi nụ cười trong sáng với lúm đồng tiền duyên dáng cùng lối diễn xuất nhẹ nhàng, nhưng cũng chính vì vậy mà cô luôn bị đóng khung trong những vai diễn ngoan hiền.

Kim Woo Bin tái xuất sau 2 năm trị ung thư

(NLĐO) - Nam diễn viên Kim Woo Bin, 30 tuổi, sao phim: "Người thừa kế", "Phẩm chất quý ông", "Ông trùm", "Yêu không kiểm soát".. sẽ tái xuất màn ảnh rộng sau 2 năm rời phim trường để chữa trị bệnh ung thư.

đám cưới chúc phúc Kim Woo Bin Nữ diễn viên Shin Min-ah
