Vĩnh Thích Ăn Ngon là ai?

Vĩnh Thích Ăn Ngon "bội thu" giải thưởng

Vĩnh Thích Ăn Ngon nhận giải thưởng Vạn Xuân 2025

Mới đây, Vĩnh Thích Ăn Ngon được vinh danh "Nhà sáng tạo nội dung ấn tượng của năm" tại Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025. Đây là giải thưởng thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP HCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp chỉ đạo tổ chức; Cục Văn hóa Cơ sở, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA thực hiện.

"Từ cậu sinh viên đam mê nghệ thuật vào Sài Gòn với ước mơ đứng trên sân khấu cống hiến cho khán giả, ngày hôm nay, cái tên Vĩnh Thích Ăn Ngon đã được mọi người biết đến với vai trò rất khác. Trên mọi hành trình tôi đi, việc tôi làm luôn có sự đồng hành của những người Việt Nam tử tế. Tôi chợt nhận ra cuộc đời sẽ thật đẹp nếu dám ước mơ và thực hiện" - nhà sáng tạo nội dung xúc động chia sẻ tại Vạn Xuân Awards 2025.

Hành trình hoạt động trong năm 2025 của Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và đề cử.

Trước đó, anh giành cú đúp "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" và "Cá nhân vì cộng đồng" tại Vietnam iContent Awards 2025, giải thưởng do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo VnExpress phối hợp tổ chức; nhận danh hiệu "Changemaker of the Year - Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm" tại TikTok Awards 2025.

Ngoài ra, anh còn được đề cử "Influencer of the Year" tại Male Icon Awards 2025 do tạp chí Men's Folio Vietnam tổ chức và đảm nhiệm vai trò Đại sứ Tuần lễ Du lịch TP HCM 2025.

TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon với những điểm nổi bật

Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi và nhiều dấu ấn của nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon. Sau khi chính thức gia nhập The First Management, các dự án cá nhân của anh trong năm nay ghi nhận mức độ lan tỏa rộng rãi, đồng thời định hình rõ nét hơn hướng đi gắn liền giữa sáng tạo nội dung và trách nhiệm xã hội.

Trong các đợt thiên tai lớn tại miền Bắc tháng 10 và lũ lụt miền Trung tháng 11, Vĩnh Thích Ăn Ngon trực tiếp đứng ra kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm. Anh có mặt hàng ngày tại các điểm tiếp nhận, tham gia điều phối hàng hóa, tìm kho lưu trữ và kết nối đơn vị vận chuyển để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Trong quá trình trao quà, Vĩnh nhiều lần nhấn mạnh đây là sự chung tay của bà con miền Nam, còn anh chỉ đóng vai trò kết nối và vận chuyển. Tại vùng thiệt hại, anh trực tiếp đến từng hộ dân để trao quà và ghi lại thực tế đời sống sau thiên tai, qua đó khắc họa rõ nét sự mất mát cũng như tinh thần tương thân tương ái của đồng bào.

Ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

Gần đây, Vĩnh khởi xướng series "Thiếu gì con mua", hỗ trợ trực tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn mà anh gặp trên đường. Thay vì trao tiền mặt, Vĩnh cùng nhân vật đi mua các nhu yếu phẩm thiết yếu, bắt đầu bằng câu hỏi về những thiếu thốn trong sinh hoạt hằng ngày.

Dù giá trị vật chất không lớn, sự hỗ trợ thiết thực đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, đồng thời nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả.

Vĩnh Thích Ăn Ngon gọi 2025 là một năm "bội thu" vì sự ủng hộ của khán giả. Theo anh, nội dung "sạch - đẹp" và chân thật vẫn là yếu tố tạo nên sức lan tỏa bền bỉ, đồng thời là động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo gắn liền với giá trị cộng đồng trong thời gian tới.

Ra mắt series Thiếu gì con mua

Vĩnh Thích Ăn Ngon (Hồ Khắc Vĩnh), là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật đề tài ẩm thực, nhân văn với hàng triệu lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội. Ban đầu, các video của Vĩnh tập trung review về ẩm thực, nhưng càng về sau anh càng chiếm được thiện cảm bởi các đề tài hướng đến cộng đồng, thiện nguyện.

Vĩnh tiếp tục duy trì các video review quen thuộc, ưu tiên những quán ăn nhỏ, tiệm gia đình hoặc người bán có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều video mang lại hiệu ứng tích cực khi giúp các quán tăng lượng khách, cải thiện doanh thu giúp nhiều người vượt qua khó khăn.

Tri ân thương binh

Anh trung thành với cách tiếp cận trực tiếp, có sao nói vậy, không dàn dựng cầu kỳ hay nhận bất kỳ khoản chi phí quảng cáo nào từ các quán nhỏ. Sự chân thành đó giúp nội dung của Vĩnh tạo được niềm tin và chạm đến nhiều khán giả hơn.

Song song với mảng ẩm thực, năm 2025 cũng cho thấy sự mở rộng nội dung của Vĩnh Thích Ăn Ngon sang các hoạt động cộng đồng.