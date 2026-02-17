Khát vọng cống hiến của người trẻ

Giữa bối cảnh hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo diễn ra từng ngày, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ không còn là khái niệm chung mà được cụ thể hóa bằng những lựa chọn và định hướng tương lai của người trẻ. Đứng trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiều bạn trẻ đang từng bước khẳng định vai trò và sự cống hiến của mình bằng tri thức, bản lĩnh và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Từ thủ khoa toàn khóa đến ước mơ trở thành giảng viên

Năm 2025, Cao Đức Anh (sinh năm 2003) tốt nghiệp ngành Luật tại trường ĐH Luật TPHCM với danh hiệu "Thủ khoa toàn khóa". Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho quá trình học tập nghiêm túc, kỷ luật và bền bỉ suốt những năm đại học.

Không chỉ tập trung vào điểm số, song song việc học, Đức Anh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng và mở rộng trải nghiệm. Theo Đức Anh, sinh viên của trường ĐH Luật TPHCM luôn được định hướng phát triển theo tinh thần "vừa hồng, vừa chuyên". Nghĩa là đi cùng việc xây dựng nền tảng chuyên môn vững vàng luôn là quá trình hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ý thức phụng sự xã hội.

Ngoài việc học, Cao Đức Anh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hiện tại, Đức Anh đang hoàn thiện hồ sơ du học bậc thạc sĩ với định hướng nghiên cứu chuyên sâu, từng bước chuẩn bị cho mục tiêu trở thành giảng viên đại học, tiếp bước các thầy cô và truyền lửa cho thế hệ tương lai. Với anh, giảng đường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là không gian khơi gợi tư duy phản biện, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho xã hội ở mỗi sinh viên.

Cao Đức Anh tích cực tham gia các hội thảo, toạ đàm về khoa học pháp lý. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nói về người trẻ trong thời đại mới, Đức Anh đã chọn ba từ để mô tả trách nhiệm và vai trò của người trẻ trong kỷ nguyên vươn mình đó là: "vươn mình", "hội nhập" và "bản sắc". "Vươn mình" là vượt qua giới hạn của chính mình để chinh phục những đỉnh cao tri thức. "Hội nhập" là học hỏi tinh hoa của thế giới để quay về xây dựng quê hương. Và "bản sắc" là giữ gìn những giá trị văn hóa dân tộc trong suốt quá trình phát triển.

Cao Đức Anh tham gia và nhận giải thưởng “Hoà giải viên xuất sắc nhất” cuộc thi V-Med - Vietnam Mediation Moot 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Với anh, con đường học thuật dài hơi chính là cách cống hiến bền vững và sâu sắc nhất. Để có thể trở thành thế hệ tiếp theo tràn đầy khát vọng cống hiến và nhiều tiềm năng phát triển, trong tương lai, Đức Anh vẫn sẽ tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc cao hơn để hoàn thiện bản thân và phục vụ cho công việc của mình.

Xây dựng dự án khởi nghiệp từ sự thấu cảm và bài toán thực tiễn

Bắt đầu từ một trăn trở thực tế: những trở ngại trong việc di chuyển và sinh hoạt hằng ngày của người khuyết tật, Bùi Trí Dũng (sinh năm 2002, sinh viên Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM) cùng nhóm bạn của mình đã xây dựng nên một dự án khởi nghiệp hướng đến tạo tác động xã hội. Thay vì chạy theo những xu hướng thị trường ngắn hạn, chính sự thấu cảm trước những khó khăn của người khuyết tật đã thôi thúc nam sinh tìm kiếm một giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao và có giá trị bền vững cho cộng đồng người khuyết tật.

Nhận thấy nhiều người khuyết tật lao động tự do (bán vé số, bán hàng rong...) sử dụng xe lăn truyền thống gặp nhiều trở ngại trong quá trình di chuyển, đặc biệt trên những đoạn đường dốc, gồ ghề, Dũng và cộng sự đã bắt tay vào nghiên cứu giải pháp tay lái trợ lực điện gắn vào xe lăn hỗ trợ kéo xe lăn di chuyển bằng điện mà không cần dùng sức.

Sản phẩm tay lái trợ lực điện hỗ trợ cho xe lăn truyền thống (ảnh bên trái) do sinh viên Bùi Trí Dũng cùng nhóm bạn thực hiện và sản phẩm sau khi đã được lắp vào xe lăn (ảnh bên phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Từ những bản vẽ phác thảo ban đầu, nhóm đã phải thử nghiệm nhiều lần để cân bằng giữa yếu tố kỹ thuật, độ an toàn, trọng lượng thiết bị và chi phí sản xuất. Trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, không ít lần sản phẩm gặp phải lỗi kỹ thuật, phải điều chỉnh lại thiết kế, thay đổi linh kiện hoặc cải tiến cấu trúc...

Sinh viên Bùi Trí Dũng (trái) cùng PGS.TS. Lê Ngọc Bích (phải) - giảng viên hướng dẫn, cố vấn kỹ thuật cho dự án. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo Trí Dũng, khó khăn lớn nhất của một dự án khởi nghiệp sinh viên không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở nguồn lực. Vừa học tập trên giảng đường, vừa tìm kiếm đối tác, cố vấn kỹ thuật và nguồn tài chính, anh và đội ngũ dự án đã phải học cách quản lý thời gian, phân chia công việc và thích nghi với khối lượng công việc lớn, áp lực công việc cao.

Với Dũng, những lần thuyết trình trước hội đồng chuyên môn, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp hay làm việc với nhà đầu tư đều là những cơ hội vàng để hoàn thiện sản phẩm và rèn luyện bản lĩnh.

Trí Dũng cùng nhóm dự án đã tham gia và đạt nhiều thành tích trong nhiều cuộc thi khởi nghiệp lớn, nhỏ các cấp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Điều khiến tôi kiên trì không phải là danh hiệu hay giải thưởng, mà là sản phẩm đến được tay người dùng và thực sự phát huy hiệu quả. Khởi nghiệp vì cộng đồng đòi hỏi sự thấu cảm sâu sắc, phải thực sự hiểu nhu cầu của người dùng và đặt mình vào hoàn cảnh của họ để thiết kế giải pháp sao cho phù hợp" - Dũng chia sẻ.

Sản phẩm tay lái trợ lực điện cho xe lăn của dự án trưng bày triển lãm tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHQG TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Song song với phát triển sản phẩm, Dũng còn định hướng xây dựng cho dự án mô hình kinh doanh bền vững. Trong đó, yếu tố giá thành hợp lý được đặt lên hàng đầu để nhiều người có thể tiếp cận. Với nam sinh, đổi mới sáng tạo không nên chỉ phục vụ số ít mà cần hướng đến tính phổ cập rộng rãi, đặc biệt với các nhóm người yếu thế.

Sinh viên Bùi Trí Dũng tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

"Người trẻ có lợi thế về công nghệ, về khả năng cập nhật xu hướng nhanh. Nhưng quan trọng hơn là phải dám bắt đầu và dám chấp nhận thất bại. Với tôi, mỗi lần vấp ngã là một lần điều chỉnh tư duy và chiến lược. Vì vậy mà hành trình khởi nghiệp, không chỉ là tạo ra sản phẩm mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm và hun đúc tinh thần phụng sự của tuổi trẻ" - Dũng nói.