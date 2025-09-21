HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Khát vọng phụng sự cộng đồng

THÙY LIÊN

Hơn cả một bảng điểm xuất sắc, hành trình của Thảo Linh lấp lánh khát vọng biến tri thức thành giá trị phục vụ cộng đồng

Nguyễn Hoàng Thảo Linh (sinh năm 2002, quê TP HCM) vừa tốt nghiệp cử nhân Đại học Monash (Úc) với điểm trung bình tuyệt đối 4.0. Hiện cô giữ vị trí trợ giảng và cố vấn sinh viên, phụ trách giảng dạy giải phẫu và kỹ năng phòng thí nghiệm cho sinh viên các ngành y sinh, khoa học sức khỏe tại trường.

Đi để trưởng thành

Ngay khi trở thành sinh viên năm nhất ngành Khoa học Y sinh tại ĐH Monash, Linh đã làm gia sư cho học sinh trung học và các đồng môn đến từ nhiều quốc gia.

Khát vọng phụng sự cộng đồng - Ảnh 1.

Thành quả hôm nay của Thảo Linh (hàng ngồi, thứ ba từ trái sang) là kết tinh của chặng đường dài bền bỉ nỗ lực

Trước đó, cô ấp ủ giấc mơ du học lĩnh vực này nhưng dịch COVID-19 buộc Linh tạm gác lại ước mơ. Cô vào học ở Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM, ngành Kỹ thuật hóa học song vẫn nuôi mong muốn bước ra thế giới để thấu hiểu, đồng cảm và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Linh quyết định làm hồ sơ và được nhận học bổng Monash International Study Grant dành cho các sinh viên quốc tế giàu tiềm năng phát triển. Ngành Khoa học Y sinh có vai trò thiết yếu trong việc nâng cao sức khỏe con người thông qua nghiên cứu cơ chế hoạt động của cơ thể, phát triển các phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Quá trình học tại Monash, Linh chăm chỉ nghiên cứu, có nhiều trải nghiệm khoa học đáng giá và mở những cánh cửa thú vị như việc tham gia dự án thử nghiệm thuốc điều trị bệnh thận đa nang. Với năng lực nổi bật, Linh được trao học bổng nghiên cứu Winter Research Scholarship và sớm có cơ hội thực tập dài hạn tại Biomedicine Discovery Institute - Viện Nghiên cứu Khám phá Y sinh Monash.

Khát vọng phụng sự cộng đồng - Ảnh 2.

Thảo Linh (bìa phải) biết nắm bắt cơ hội để nâng cao năng lực từ khi còn trên giảng đường

Các đề tài của Linh tập trung vào việc thử nghiệm thuốc trên tế bào và động vật, theo dõi những biến đổi, độc tính cũng như hiệu quả. Cô gây ấn tượng cho các thầy cô bởi sự thể hiện nổi trội trong các kỹ năng chuyên sâu như: xử lý mẫu bệnh phẩm, các phương pháp sinh học phân tử như PCR, nhuộm mô miễn dịch, phân tích dòng chảy tế bào…

Bên cạnh hoạt động trong phòng thí nghiệm, Linh còn thực tập tại Victorian Heart Hospital. Ở đây, cô trực tiếp hỗ trợ bác sĩ thăm khám, phiên dịch cho bệnh nhân gốc Việt, tham gia phân tích biểu đồ điện tim. Nơi ấy đem lại cho cô nhiều xúc cảm khi thấy bệnh nhân hồi phục, nhưng cũng khiến cô trăn trở khi phải đối diện với sự mất mát, nỗi day dứt dồn nén.

Mở cánh cửa tương lai

Song song với học tập, Linh không ngừng góp sức phụng sự cộng đồng. Cô là tình nguyện viên đầy nhiệt huyết của Teddy Bear Hospital, một chương trình giúp trẻ em mầm non và tiểu học làm quen với môi trường bệnh viện thông qua trò chơi và trải nghiệm giả định, từ đó giảm nỗi sợ khi đi khám bệnh.

Linh còn đóng góp cho dự án sáng tạo y tế mang tên MedHack. Nhóm của cô đưa ra ý tưởng nhằm giảm thiểu tình trạng kháng kháng sinh, nhằm tăng hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ tử vong do sốc nhiễm trùng.

Khát vọng phụng sự cộng đồng - Ảnh 3.

Hành trình học và tích lũy kinh nghiệm thực chiến của Linh cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực nghiên cứu, hỗ trợ lâm sàng và các kỹ năng mềm

Trong vai trò quản lý cố vấn sinh viên quốc tế tại Monash, Linh tổ chức nhiều hoạt động gắn kết. Sự kiện "Family Feud" là nơi cô đã giúp nhiều bạn trẻ từ khắp các châu lục kết nối sâu sắc hơn với giảng viên, tìm hướng đi trong nghiên cứu và làm việc tại phòng thí nghiệm. "Từng loay hoay tìm lối đi riêng, giờ đây, tôi cảm thấy tự hào khi giúp đỡ người khác những bước đầu tiên để mở cánh cửa tương lai cho chính họ" - Linh tâm sự.

Cũng có lần, Linh bị từ chối học bổng, email không hồi đáp, cơ hội vuột mất chỉ vì thiếu trải nghiệm. Tuy nhiên, chính mỗi thất bại rèn cho cô tư duy phản biện và khả năng thích ứng nhanh. Linh kể: "Bài học lớn nhất tôi đúc kết được là đừng bao giờ sợ sai, dám hỏi ngay khi chưa hiểu, biết sắp xếp công việc hợp lý và ưu tiên điều cốt lõi. Nhờ vậy, tôi giữ được sự cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội suốt nhiều năm qua".

Với Linh, giảng dạy là cách kết hợp hai yếu tố: tính logic và con người. Cô thỏa đam mê nghiên cứu, đồng thời lan tỏa tri thức và niềm gắn bó với ngành y sinh. Khi là trợ giảng và cố vấn sinh viên, Linh không còn bỡ ngỡ khi đứng lớp bởi kinh nghiệm dạy học tại Làng trẻ em SOS Huế trước đây giúp cô dễ dàng nắm bắt tâm lý người học, tạo không khí thu hút. "Khi giảng dạy, mỗi sinh viên là một đối tượng giao tiếp khác nhau. Quan trọng là cách truyền đạt tích cực đến người nghe, chứ không rập khuôn một kiểu" - Linh chia sẻ. Ngoài kiến thức, Linh đề cao kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp linh hoạt.

Hiện nay, Linh tiếp tục mở rộng kỹ năng, học tiếng Trung, tìm hiểu thêm ngành dược và nghiên cứu về quản lý chất lượng. Với tấm bằng danh dự, Linh được phép học thẳng vào bậc tiến sĩ mà không cần lấy bằng thạc sĩ song cô chưa quyết định ngay vì biết: học phải đi đôi với hành.

Theo Linh, tinh thần tự học là cách thích ứng nhanh nhất với một thế giới luôn đổi thay. Tự học cũng gặp rào cản nếu tri thức cần biết quá rộng lại không ràng buộc thời gian, đòi hỏi kỷ luật bản thân rất cao. "Chỉ khi thật sự muốn học và muốn tốt hơn mỗi ngày, bản thân sẽ dễ dàng vượt qua thách thức" - Linh nhấn mạnh. 


Tin liên quan

Giới trẻ mê nghề "tạo tác" sức khỏe và hình thể

Giới trẻ mê nghề "tạo tác" sức khỏe và hình thể

Nhu cầu cải thiện sức khỏe và vẻ đẹp hình thể ngày càng cao, nhất là sau đại dịch COVID-19. Nhiều bạn trẻ đã gặt hái thành công khi đi theo con đường huấn luyện viên chuyên nghiệp

Điểm hẹn thân quen của giới trẻ

"Đổi sách lấy cây" là hành trình chứa đựng sức trẻ, nỗ lực sáng tạo và tinh thần phụng sự cộng đồng

Vượt qua giới hạn bản thân

Trân trọng mọi cơ hội và luôn nỗ lực hết sức mình là chìa khóa giúp Gen G bước khỏi vùng an toàn để làm nên nhiều điều có ích

phòng thí nghiệm Trường đại học ngành Kỹ thuật sinh viên quốc tế trao học bổng Viện Nghiên cứu tình nguyện viên kỹ năng mềm Tư duy phản biện kỹ năng làm việc hoạt động xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo