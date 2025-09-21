Khát vọng phụng sự cộng đồng

Nguyễn Hoàng Thảo Linh (sinh năm 2002, quê TP HCM) vừa tốt nghiệp cử nhân Đại học Monash (Úc) với điểm trung bình tuyệt đối 4.0. Hiện cô giữ vị trí trợ giảng và cố vấn sinh viên, phụ trách giảng dạy giải phẫu và kỹ năng phòng thí nghiệm cho sinh viên các ngành y sinh, khoa học sức khỏe tại trường.

Đi để trưởng thành

Ngay khi trở thành sinh viên năm nhất ngành Khoa học Y sinh tại ĐH Monash, Linh đã làm gia sư cho học sinh trung học và các đồng môn đến từ nhiều quốc gia.

Thành quả hôm nay của Thảo Linh (hàng ngồi, thứ ba từ trái sang) là kết tinh của chặng đường dài bền bỉ nỗ lực

Trước đó, cô ấp ủ giấc mơ du học lĩnh vực này nhưng dịch COVID-19 buộc Linh tạm gác lại ước mơ. Cô vào học ở Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM, ngành Kỹ thuật hóa học song vẫn nuôi mong muốn bước ra thế giới để thấu hiểu, đồng cảm và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Linh quyết định làm hồ sơ và được nhận học bổng Monash International Study Grant dành cho các sinh viên quốc tế giàu tiềm năng phát triển. Ngành Khoa học Y sinh có vai trò thiết yếu trong việc nâng cao sức khỏe con người thông qua nghiên cứu cơ chế hoạt động của cơ thể, phát triển các phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Quá trình học tại Monash, Linh chăm chỉ nghiên cứu, có nhiều trải nghiệm khoa học đáng giá và mở những cánh cửa thú vị như việc tham gia dự án thử nghiệm thuốc điều trị bệnh thận đa nang. Với năng lực nổi bật, Linh được trao học bổng nghiên cứu Winter Research Scholarship và sớm có cơ hội thực tập dài hạn tại Biomedicine Discovery Institute - Viện Nghiên cứu Khám phá Y sinh Monash.

Thảo Linh (bìa phải) biết nắm bắt cơ hội để nâng cao năng lực từ khi còn trên giảng đường

Các đề tài của Linh tập trung vào việc thử nghiệm thuốc trên tế bào và động vật, theo dõi những biến đổi, độc tính cũng như hiệu quả. Cô gây ấn tượng cho các thầy cô bởi sự thể hiện nổi trội trong các kỹ năng chuyên sâu như: xử lý mẫu bệnh phẩm, các phương pháp sinh học phân tử như PCR, nhuộm mô miễn dịch, phân tích dòng chảy tế bào…

Bên cạnh hoạt động trong phòng thí nghiệm, Linh còn thực tập tại Victorian Heart Hospital. Ở đây, cô trực tiếp hỗ trợ bác sĩ thăm khám, phiên dịch cho bệnh nhân gốc Việt, tham gia phân tích biểu đồ điện tim. Nơi ấy đem lại cho cô nhiều xúc cảm khi thấy bệnh nhân hồi phục, nhưng cũng khiến cô trăn trở khi phải đối diện với sự mất mát, nỗi day dứt dồn nén.

Mở cánh cửa tương lai

Song song với học tập, Linh không ngừng góp sức phụng sự cộng đồng. Cô là tình nguyện viên đầy nhiệt huyết của Teddy Bear Hospital, một chương trình giúp trẻ em mầm non và tiểu học làm quen với môi trường bệnh viện thông qua trò chơi và trải nghiệm giả định, từ đó giảm nỗi sợ khi đi khám bệnh.

Linh còn đóng góp cho dự án sáng tạo y tế mang tên MedHack. Nhóm của cô đưa ra ý tưởng nhằm giảm thiểu tình trạng kháng kháng sinh, nhằm tăng hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ tử vong do sốc nhiễm trùng.

Hành trình học và tích lũy kinh nghiệm thực chiến của Linh cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực nghiên cứu, hỗ trợ lâm sàng và các kỹ năng mềm

Trong vai trò quản lý cố vấn sinh viên quốc tế tại Monash, Linh tổ chức nhiều hoạt động gắn kết. Sự kiện "Family Feud" là nơi cô đã giúp nhiều bạn trẻ từ khắp các châu lục kết nối sâu sắc hơn với giảng viên, tìm hướng đi trong nghiên cứu và làm việc tại phòng thí nghiệm. "Từng loay hoay tìm lối đi riêng, giờ đây, tôi cảm thấy tự hào khi giúp đỡ người khác những bước đầu tiên để mở cánh cửa tương lai cho chính họ" - Linh tâm sự.

Cũng có lần, Linh bị từ chối học bổng, email không hồi đáp, cơ hội vuột mất chỉ vì thiếu trải nghiệm. Tuy nhiên, chính mỗi thất bại rèn cho cô tư duy phản biện và khả năng thích ứng nhanh. Linh kể: "Bài học lớn nhất tôi đúc kết được là đừng bao giờ sợ sai, dám hỏi ngay khi chưa hiểu, biết sắp xếp công việc hợp lý và ưu tiên điều cốt lõi. Nhờ vậy, tôi giữ được sự cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội suốt nhiều năm qua".

Với Linh, giảng dạy là cách kết hợp hai yếu tố: tính logic và con người. Cô thỏa đam mê nghiên cứu, đồng thời lan tỏa tri thức và niềm gắn bó với ngành y sinh. Khi là trợ giảng và cố vấn sinh viên, Linh không còn bỡ ngỡ khi đứng lớp bởi kinh nghiệm dạy học tại Làng trẻ em SOS Huế trước đây giúp cô dễ dàng nắm bắt tâm lý người học, tạo không khí thu hút. "Khi giảng dạy, mỗi sinh viên là một đối tượng giao tiếp khác nhau. Quan trọng là cách truyền đạt tích cực đến người nghe, chứ không rập khuôn một kiểu" - Linh chia sẻ. Ngoài kiến thức, Linh đề cao kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp linh hoạt.

Hiện nay, Linh tiếp tục mở rộng kỹ năng, học tiếng Trung, tìm hiểu thêm ngành dược và nghiên cứu về quản lý chất lượng. Với tấm bằng danh dự, Linh được phép học thẳng vào bậc tiến sĩ mà không cần lấy bằng thạc sĩ song cô chưa quyết định ngay vì biết: học phải đi đôi với hành.

Theo Linh, tinh thần tự học là cách thích ứng nhanh nhất với một thế giới luôn đổi thay. Tự học cũng gặp rào cản nếu tri thức cần biết quá rộng lại không ràng buộc thời gian, đòi hỏi kỷ luật bản thân rất cao. "Chỉ khi thật sự muốn học và muốn tốt hơn mỗi ngày, bản thân sẽ dễ dàng vượt qua thách thức" - Linh nhấn mạnh.



