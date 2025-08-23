HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường

Yến Anh

Chương trình "Thời cơ vàng" tái hiện những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường

Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" diễn ra vào tối 22-8 tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP HCM. Đây là một trong những chương trình đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phát triển và hội nhập

Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại điểm cầu Hà Nội; Thủ tướng Phạm Minh Chính tại điểm cầu Huế; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tại điểm cầu TP HCM.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội, TP Huế, TP HCM thực hiện. Chương trình tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc để khán giả cảm nhận sâu sắc tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" của Bác Hồ, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường. Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại và Bến Nhà Rồng (TP HCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ. Sự lựa chọn này không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động mà còn là lời nhắc nhở về con đường gian lao nhưng đầy vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ bài thơ "Học đánh cờ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình đưa khán giả qua ba chương đầy cảm xúc. Chương một - "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ", khán giả sẽ được trở về những ngày Tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên, qua đó cũng đồng thời thấy được sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và Đảng ta, làm nên "Thời cơ vàng" mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Chương hai - "Kiên quyết không ngừng thế tấn công", kể lại hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại như Điện Biên Phủ và công cuộc "Đổi mới", mỗi bước đi là một lần dân tộc ta biến thách thức thành cơ hội, tạo ra thời cơ bằng chính đôi tay và trái tim của mình. Những câu chuyện chân thực sẽ khiến người xem cảm thấy gần gũi, như thể đang cùng các thế hệ đi trước viết nên lịch sử. Chương ba - "Nhất định thành công", đưa khán giả đến với một Việt Nam hiện tại, đứng trước "Thời cơ vàng" mới của sự phát triển và hội nhập, cũng là lời hiệu triệu mỗi người dân cùng xây dựng và kiến tạo tương lai.

Khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường - Ảnh 1.

Chương trình “Thời cơ vàng” tại điểm cầu Hà NộiẢnh: Mai Liên

Điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện của những nhân chứng sống, những người đã đi qua những thời khắc quan trọng của đất nước. Đó là bà Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ mạnh mẽ, từng khiến thế giới nghiêng mình tại Hội nghị Paris; Đại tá - Anh hùng Tư Cang, người đứng đầu Cụm Tình báo H63 huyền thoại; Đại tá - nhạc sĩ Doãn Nho, người đã viết nên những bài hát làm rực cháy trái tim bao thế hệ; tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bà Tôn Nữ Thị Ninh - những người đã sống và cống hiến qua các thời khắc chuyển mình của đất nước. Họ sẽ kể về những ngày Tháng Tám rực rỡ, những giấc mơ cháy bỏng, về những hy sinh thầm lặng. Khán giả sẽ thấy lịch sử không phải là những trang sách khô khan, mà là những câu chuyện sống động, chạm vào trái tim.

Bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh

Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" không chỉ là một chương trình chính luận mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh. Các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với các công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping và hệ thống màn LED đa chiều, mang lại trải nghiệm chân thực.

Điểm hấp dẫn của chương trình là phần âm nhạc với sự góp mặt của NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn, Trọng Tấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, Khánh Linh… cùng những tài năng trẻ như Nguyễn Thanh Thủy, Võ Hoài Anh, Nguyễn Hoàng Bão Ngọc, Nguyễn Minh Khôi… Trong chương trình, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sẽ mang đến thi phẩm tâm huyết nhất của ông - bài thơ "Đất nước". Ngoài ra, chương trình còn tái hiện trích đoạn kịch "Tôi và chúng ta" của Lưu Quang Vũ sau 40 năm, mang đến những thông điệp thời sự sâu sắc.

Qua chương trình, người xem sẽ thấy mình trong mỗi câu chuyện của quá khứ, trong những giấc mơ của hôm nay và trong khát vọng về một tương lai hùng cường. 

Đổi mới, năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương Trung tâm báo chí triển lãm và họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đến dự.

Theo ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia và miễn phí tham quan cho người dân. Triển lãm sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm. Triển lãm không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng, mà đây cũng là dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu 80 năm của đất nước ta, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng với bạn bè trong khu vực và thế giới.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đến thời điểm hiện tại có 6 đoàn cấp cao, gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus sẽ đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương. Cùng với đó, đã có sự khẳng định của hơn 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng của các nước xác nhận tham dự.

L.Anh - V.Duẩn - M.Chiến


