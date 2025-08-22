Đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cuba... sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Chiều 22-8, tại Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền mời khách quốc tế tham dự. Đến thời điểm hiện tại có 6 đoàn cấp cao, gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus sẽ đến dự Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương.



Cùng với đó, đã có sự khẳng định của hơn 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng của các nước xác nhận tham dự Lễ kỷ niệm của Việt Nam. Cũng theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao sẽ mời một số phóng viên quốc tế đến dự, tác nghiệp về lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động liên quan đến đại lễ.

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết đây là lần đầu tiên có Khối Kiều bào tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm. "Chúng tôi đã đến buổi tập luyện để thăm hỏi, động viên các kiều bào tham gia diễu hành. 50 kiều bào đều chia sẻ rất vui mừng, tự hào khi được tham gia diễu hành trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm là người dân Việt Nam dù đang sống xa tổ quốc"- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin tới báo chí. Video: Văn Duẩn

Ngoài ra, cũng trong dịp đại lễ này, theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam mời khoảng 100 đại biểu tham dự. Đến nay, công tác mời khách, tiếp đón đang được các cơ quan liên quan triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trước khi diễn ra buổi họp báo, Trung tâm Báo chí Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 đã được khai trương.

Dự khai trương có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình. Trung tâm Báo chí được bố trí tại khu vực Trung tâm của Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), hướng đi vào trung tâm từ Sảnh số 5.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách.

Diễn ra từ ngày 28-8 đến hết 5-9 tại Nhà Kim Quy, Nhà Vuông khối A cùng các khu vực sân Tây, Nam, Đông, triển lãm giới thiệu thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực. Tham gia có các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu. Song song các hoạt động trưng bày là các chương trình nghệ thuật, diễn đàn, hội thảo, giao lưu, trải nghiệm phong phú.

Tại buổi họp báo, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết triển lãm không chỉ là sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, đoàn kết toàn dân.

Triển lãm nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tôn vinh những thành tựu, những đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.