Đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cuba... sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cuba... sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Văn Duẩn - Lan Anh - Minh Chiến

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Chiều 22-8, tại Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.

Các đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cu ba...sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền mời khách quốc tế tham dự. Đến thời điểm hiện tại có 6 đoàn cấp cao, gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus sẽ đến dự Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương.

Cùng với đó, đã có sự khẳng định của hơn 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng của các nước xác nhận tham dự Lễ kỷ niệm của Việt Nam. Cũng theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao sẽ mời một số phóng viên quốc tế đến dự, tác nghiệp về lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động liên quan đến đại lễ.

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết đây là lần đầu tiên có Khối Kiều bào tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm. "Chúng tôi đã đến buổi tập luyện để thăm hỏi, động viên các kiều bào tham gia diễu hành. 50 kiều bào đều chia sẻ rất vui mừng, tự hào khi được tham gia diễu hành trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm là người dân Việt Nam dù đang sống xa tổ quốc"- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin tới báo chí. Video: Văn Duẩn

Ngoài ra, cũng trong dịp đại lễ này, theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam mời khoảng 100 đại biểu tham dự. Đến nay, công tác mời khách, tiếp đón đang được các cơ quan liên quan triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trước khi diễn ra buổi họp báo, Trung tâm Báo chí Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 đã được khai trương.

Dự khai trương có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình. Trung tâm Báo chí được bố trí tại khu vực Trung tâm của Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), hướng đi vào trung tâm từ Sảnh số 5.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách.

Diễn ra từ ngày 28-8 đến hết 5-9 tại Nhà Kim Quy, Nhà Vuông khối A cùng các khu vực sân Tây, Nam, Đông, triển lãm giới thiệu thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực. Tham gia có các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu. Song song các hoạt động trưng bày là các chương trình nghệ thuật, diễn đàn, hội thảo, giao lưu, trải nghiệm phong phú.

Tại buổi họp báo, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết triển lãm không chỉ là sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, đoàn kết toàn dân.

Triển lãm nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tôn vinh những thành tựu, những đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Tin liên quan

80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc

80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc

(NLĐO) - Qua sự kiện Quốc khánh 2-9, ai cũng muốn thể hiện lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc bằng việc góp một phần, theo cách riêng của mình

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ.

Không nên bỏ lỡ: Lịch trình chuỗi “concert quốc gia” mừng 80 năm Quốc khánh

(NLĐO) - Chào mừng Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện nghệ thuật đặc biệt tại các địa điểm nổi tiếng.

lễ kỷ niệm 80 năm quốc khánh Bộ Ngoại giao khách quốc tế Cách mạng Tháng Tám Phó Thủ tướng Chính phủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo