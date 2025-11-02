HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Khen thưởng 2 công dân dũng cảm cứu người ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – 2 người chèo ghe cứu người đàn ông bám trên thân trụ điện giữa dòng nước lũ chảy xiết ở Đà Nẵng vừa được khen thưởng.

Ngày 2-11, ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, TP Đà Nẵng đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn.

Khen thưởng công dân dũng cảm cứu người giữa lũ dữ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Anh Mai Nhật Tâm được Chủ tịch UBND xã Hà Nha trao tặng giấy khen khi đang đi làm shipper

Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Hà Nha đã tặng giấy khen cho ông Tăng Đá (thôn Lam Phụng, xã Hà Nha) và anh Mai Nhật Tâm (thôn Ngọc Thạch, xã Hà Nha) vì đã có hành động dũng cảm cứu 1 người dân trên địa bàn thôn Ngọc Kinh Đông (xã Hà Nha) khi bị lũ cuốn trôi tại cầu Hà Nha.

Khen thưởng công dân dũng cảm cứu người giữa lũ dữ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND xã Hà Nha tặng giấy khen cho ông Tăng Đá trong lúc ông đi làm nghề cá trên sông

Chủ tịch UBND xã Hà Nha cũng tặng giấy khen cho Lữ đoàn 680 thuộc Vùng 3 Hải Quân đã giúp dân trong và sau lũ, hiện đang giúp dọn bùn non và xịt khử khuẩn vệ sinh tại địa phương. Tặng giấy khen cho ông Nguyễn Hồng Pháp (thôn Phú Hương, xã Hà Nha) có thành tích cứu người trong thời điểm mưa lũ dâng cao.

Khen thưởng công dân dũng cảm cứu người giữa lũ dữ ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồng Pháp cứu người trong lũ dữ, được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ 30 phút chiều 28-10, ông Lương Văn Hải (trú thôn Ngọc Kinh Đông) đi thăm trang trại bò khi lũ lớn thì không may ghe bị lật. Ông đã bám vào được một trụ điện, liên tục kêu cứu.

Khen thưởng công dân dũng cảm cứu người giữa lũ dữ ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND xã Hà Nha tặng giấy khen cho Lữ đoàn 680 thuộc Vùng 3 Hải Quân

Thời điểm đó, anh Ngô Hận (trú thôn Hòa Hữu Đông) chạy Grab đi qua, nhìn thấy ông Hải nên đã trình báo ngay với chính quyền địa phương. Anh Hận kêu mọi người ứng cứu, đồng thời phát trực tiếp lên Facebook mong có người tới giúp đỡ.

Clip ghi lại cảnh ông Pháp và anh Tâm dũng cảm cứu được ông Hải đang bám trên cây trụ điện giữa nước lũ chảy xiết (Nguồn: Facebook Han Ngo)

Phát hiện sự việc, ông Tăng Đá và anh Mai Nhật Tâm đã nhanh chóng bơi ghe giữa dòng nước chảy xiết, kịp thời cứu được ông Hải an toàn.

Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thống kê ban đầu có ít nhất 12 người chết và mất tích, hơn 76.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Hiện nay, nhiều khu vực nước chưa kịp rút thì nước sông đang tiếp tục dâng cao, dự báo có mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt ở nhiều nơi.

Khen thưởng công dân dũng cảm cứu người giữa lũ dữ ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

chính quyền địa phương Chủ tịch UBND lũ cuốn trôi phòng chống bão lũ Đà Nẵng Hà Nha
