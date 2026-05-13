Thời sự

Khen thưởng 2 người đàn ông cứu cháu bé 10 tuổi đuối nước

Tr.Đức

(NLĐO)- Nhờ sự nhanh trí, dũng cảm và cách xử lý đúng đắn, cháu bé 10 tuổi, bị đuối nước đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định

Ngày 13-5, UBND xã Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa tổ chức khen thưởng đột xuất ông Trần Văn Sùng và ông Đặng Văn Kiên (cùng ở thôn Tân Trung, xã Đầm Hà) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Khen thưởng 2 người dũng cảm cứu cháu bé 10 tuổi đuối nước ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Đầm Hà trao tặng Giấy khen gương “Người tốt, việc tốt” của UBND xã cho ông Trần Văn Sùng và ông Đặng Văn Kiên

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 10-5, trong lúc đi chơi cùng các bạn tại khu vực ao nhà ông Đỗ Văn Bẩm (thôn Tân Trung), cháu Nguyễn Văn V. (SN 2016) không may bị ngã xuống ao, đuối nước.

Khi phát hiện sự việc, ông Trần Văn Sùng đã không quản hiểm nguy lao xuống ao cứu vớt cháu V. lên bờ. Sau đó, ông Đặng Văn Kiên cùng một số người dân nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, như: Hô hấp nhân tạo, ép tim, thổi ngạt, kịp thời cứu sống cháu bé.

Nhờ sự nhanh trí, dũng cảm và cách xử lý đúng đắn, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.

Chủ tịch UBND xã Đầm Hà đã quyết định tặng Giấy khen gương "Người tốt, việc tốt" cho ông Trần Văn Sùng và ông Đặng Văn Kiên.

