Khen thưởng 3 cá nhân ở Đà Nẵng cứu sống 13 người đuối nước

Ngày 14-4, UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ, dũng cảm cứu người bị đuối nước tại các bãi biển trên địa bàn.

3 cá nhân cứu được nhiều người đuối nước được khen thưởng đột xuất

Các cá nhân được khen thưởng gồm các ông Trần Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Thu (Tổ cứu nạn, cứu hộ bãi tắm Thống Nhất) và Trần Phước Vinh (nhân viên an ninh của Four Seasons Resort The Nam Hai). Những người này đã trực tiếp tham gia cứu sống tổng cộng 13 người bị đuối nước trong thời gian ngắn.

Trước đó, ngày 5-4, khi đang làm việc tại khu vực bãi tắm Hà My, ông Trần Phước Vinh phát hiện một trường hợp bị đuối nước. Không chần chừ, ông nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bất chấp nguy hiểm lao xuống biển đưa nạn nhân vào bờ.

Khi đưa được nạn nhân lên, nhận thấy người này rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, bất tỉnh, ông Vinh bình tĩnh tiến hành sơ cứu, thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực. Sau khoảng 3 phút, nạn nhân dần có dấu hiệu hồi tỉnh. Lực lượng an ninh khách sạn sau đó đã liên hệ Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Cũng trong ngày 5-4, vào khoảng 17 giờ, khi đang làm nhiệm vụ tại bãi tắm Thống Nhất, Tổ cứu nạn, cứu hộ gồm ông Trần Xuân Thắng và ông Nguyễn Thanh Thu phát hiện 5 người tắm biển cùng lúc gặp nạn.

Ngay lập tức, tổ triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp. Ông Thắng sử dụng thúng bơi tiếp cận khu vực nạn nhân, trong khi ông Thu mang theo phao cứu sinh, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ người dân và du khách xung quanh. Nhờ sự phối hợp kịp thời, cả 5 nạn nhân được đưa vào bờ an toàn.

Chỉ ít phút sau, tổ tiếp tục phát hiện thêm 2 trường hợp khác bị đuối nước. Dù đã thấm mệt sau đợt cứu hộ trước, các thành viên vẫn nhanh chóng quay lại biển và tiếp tục cứu thành công thêm 2 du khách.

Ngoài ra, từ ngày 8 đến 12-4, ông Trần Xuân Thắng và Nguyễn Thanh Thu còn tham gia cứu sống thêm 5 du khách khác.