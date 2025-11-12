Khen thưởng 2 người đàn ông dũng cảm lao xuống biển cứu người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khen thưởng 2 người đàn ông dũng cảm lao xuống biển cứu người

T.Trực

(NLĐO) – Thấy ghe của cặp vợ chồng bị sóng biển đánh úp, 2 người đàn ông không ngại hiểm nguy lao xuống biển cứu người.

Ngày 12-11, UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho 2 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

2 người được khen thưởng là ông Nguyễn Thành Vương (Trưởng thôn Tân Thạch, xã An Phú) và ông Nguyễn Xét (người cùng thôn). Cả 2 đã không quản hiểm nguy, kịp thời lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu người gặp nạn.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi trao khen thưởng cho ông Nguyễn Thành Vương và ông Nguyễn Xét

UBND xã An Phú đã trao giấy khen cùng phần thưởng nhằm ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, nghĩa hiệp của 2 cá nhân tiêu biểu.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 sáng 11-11, trong khi đang đánh bắt cá ở cửa Lở (xã An Phú), vợ chồng ông Phạm Hùng và bà Đỗ Thị Hà không may bị sóng lớn đánh chìm ghe, nguy hiểm tính mạng.

Ngay khi phát hiện, ông Nguyễn Thành Vương lập tức lao xuống nước để tìm cách cứu người. Tuy nhiên do khu vực 2 người gặp nạn cuối nguồn dòng sông, tiếp giáp với biển khiến dòng chảy quá mạnh và sóng lớn liên tục, ông Vương gặp khó khăn trong việc đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Xét nhanh trí lấy phao bơi và dây thừng, bơi ra hỗ trợ. Bằng kinh nghiệm đi biển và sự bình tĩnh, ông Xét đã tiếp cận được vợ chồng gặp nạn và cùng ông Vương kéo họ vào bờ an toàn. Nhờ hành động kịp thời của 2 người, vợ chồng người đánh cá được cứu sống.

Tin liên quan

Khen thưởng 2 người hùng lao ra biển cứu người giữa sóng gió ở Lý Sơn

Khen thưởng 2 người hùng lao ra biển cứu người giữa sóng gió ở Lý Sơn

(NLĐO) – Hai người hùng ở Lý Sơn lao ra biển cứu người giữa lúc sóng gió, được tặng bằng khen.

Khen thưởng 2 công dân dũng cảm cứu người ở Đà Nẵng

(NLĐO) – 2 người chèo ghe cứu người đàn ông bám trên thân trụ điện giữa dòng nước lũ chảy xiết ở Đà Nẵng vừa được khen thưởng.

CLIP: Cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị quả đồi sạt lở vùi lấp

(NLĐO) – Trong lúc lái xe múc đất san gạt đường, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng bị quả đồi sạt lở vùi lấp và may mắn thoát chết trong gang tấc

tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng đột xuất gặp khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo