Khen thưởng 2 người đàn ông dũng cảm lao xuống biển cứu người

Ngày 12-11, UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho 2 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

2 người được khen thưởng là ông Nguyễn Thành Vương (Trưởng thôn Tân Thạch, xã An Phú) và ông Nguyễn Xét (người cùng thôn). Cả 2 đã không quản hiểm nguy, kịp thời lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu người gặp nạn.

Lãnh đạo xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi trao khen thưởng cho ông Nguyễn Thành Vương và ông Nguyễn Xét

UBND xã An Phú đã trao giấy khen cùng phần thưởng nhằm ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, nghĩa hiệp của 2 cá nhân tiêu biểu.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 sáng 11-11, trong khi đang đánh bắt cá ở cửa Lở (xã An Phú), vợ chồng ông Phạm Hùng và bà Đỗ Thị Hà không may bị sóng lớn đánh chìm ghe, nguy hiểm tính mạng.

Ngay khi phát hiện, ông Nguyễn Thành Vương lập tức lao xuống nước để tìm cách cứu người. Tuy nhiên do khu vực 2 người gặp nạn cuối nguồn dòng sông, tiếp giáp với biển khiến dòng chảy quá mạnh và sóng lớn liên tục, ông Vương gặp khó khăn trong việc đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Xét nhanh trí lấy phao bơi và dây thừng, bơi ra hỗ trợ. Bằng kinh nghiệm đi biển và sự bình tĩnh, ông Xét đã tiếp cận được vợ chồng gặp nạn và cùng ông Vương kéo họ vào bờ an toàn. Nhờ hành động kịp thời của 2 người, vợ chồng người đánh cá được cứu sống.