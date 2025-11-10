Khen thưởng 2 người hùng lao ra biển cứu người giữa sóng gió ở Lý Sơn

Sáng 10-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn thăm hỏi, tặng giấy khen cho ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) – 2 người đã dũng cảm bơi thúng ra biển cứu người khiến cả 3 bị sóng gió cuốn trôi 2 ngày trên biển.

Cả 2 người này đều là nhân viên Ban Quản lý cảng Lý Sơn.

Chủ tịch đặc khu Lý Sơn tặng bằng khen cho ông Lê Văn Sanh

Cảm phục hành động dũng cảm cứu người

Ông Huy cảm phục hành động dũng cảm của ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) đã bơi thúng ra sóng biển dữ cứu người và động viên 2 người mau sớm bình phục sức khỏe, trở về nhà.

Thời điểm ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh dùng thúng ra cứu người

Theo ông Huy, khi xảy ra vụ việc, nhiều người có mặt tại hiện trường, chứng kiến toàn bộ quá trình ứng cứu ông Dương Quang Cường – người nhảy xuống biển tự tử và rất khâm phục sự dũng cảm của ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh.

Chủ tịch đặc khu Lý Sơn tặng bằng khen cho ông Phan Duy Quang

"Đến khi xảy ra sự cố, thúng ra ứng cứu không thể quay về bờ, lập tức chính quyền địa phương đã điều tàu ứng cứu 3 người bị trôi dạt nhưng sóng to, gió lớn, tàu cứu hộ không thể tiếp cận. Sau đó phải tạm gác việc ứng cứu để đảm bảo an toàn cho người tham gia cứu hộ" - ông Huy kể.

Theo ông Huy, nguyên đêm 6-11 bản thân ông cùng nhiều người ở Lý Sơn chứng kiến vụ việc rất buồn nhưng không biết phải làm sao. "Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã huy động tàu cứu hộ, nhờ các lực lượng tham gia tìm kiếm. Đến khi tìm được ông Sanh, cảm xúc vỡ òa. Càng kỳ diệu hơn nữa, 2 người còn lại cũng được tìm thấy. Đây là niềm vui không chỉ của chính quyền mà của tất cả người dân Lý Sơn" - ông Huy nói.

Ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express

Cho đến giờ, khi được hỏi, anh có nghĩ đến cái chết khi ra cứu người giữa lúc sóng to gió lớn, bão số 13 đang đến ? Anh Sanh nói: "Lúc đầu vẫn rất sợ nhưng tình người với nhau, thấy chết không cứu, lương tâm không cho phép. Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, có xuống cứu anh Cường hay không, tôi vẫn chọn có" - anh Sanh nói.

Tặng giấy khen cho thuyền phó tàu Anh Vĩnh Express

Ngoài 2 người được tặng giấy khen, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cũng tặng giấy khen cho ông Lê Thanh Hùng, Thuyền phó tàu Anh Vĩnh Express – người đã trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được ông Lê Văn Sanh trôi trên biển sau 2 ngày.

Theo những người tham gia tìm kiếm, nếu không có sự dày dạn kinh nghiệm của ông Hùng, chắc chắn ông Lê Văn Sanh không được cứu. "Chỉ cần chậm một vài giờ nữa, trời sẽ tối, lúc đó sẽ càng khó tìm. Sanh cũng không thể nào sống sót qua 1 đêm nữa. May mắn, trực giác mách bảo tôi phải đi theo đúng luồng nước đó, hướng đó, vị trí đó... vì không thể khác được" - ông Hùng kể.

Ông Lê Văn Sanh tại bệnh viện

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn.

Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi) dùng thuyền thúng ra ứng cứu. Nhưng cả 3 bị sóng cuốn trôi.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được ông Phan Duy Quang. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, nhờ hướng dẫn ông Quang, tàu cao tốc đã tìm thấy ông Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị đã cứu được ông Dương Quang Cường khi ông đang trôi dạt và cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.