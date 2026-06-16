World Cup 2026: Khi 1 điểm có thể "nặng" hơn 3 điểm

World Cup 2026 mới đi qua lượt trận ra mắt của Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng câu chuyện quen thuộc lại trở về: Ai mới là đội bóng số một châu Á ở sân chơi lớn nhất thế giới?

Câu trả lời không dễ nếu chỉ nhìn vào bảng điểm. Hàn Quốc thắng CH Czech 2-1, có 3 điểm trọn vẹn và tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua vượt qua vòng bảng. Nhật Bản chỉ hòa Hà Lan 2-2, nhưng đó là trận hòa trước một đối thủ nặng ký hơn rất nhiều, lại trong hoàn cảnh đội bóng xứ mặt trời mọc không có lực lượng mạnh nhất.

Nhật Bản (phải) lấy được 1 điểm từ một đối thủ mạnh của bóng đá châu Âu (Ảnh: FIFA)

Hàn Quốc xứng đáng được khen. Bị CH Czech dẫn trước nhưng không sụp đổ, họ kiên nhẫn kéo trận đấu trở lại rồi thắng ngược. Đó là phẩm chất đã làm nên thương hiệu bóng đá Hàn Quốc nhiều năm qua: thể lực, tinh thần, khả năng chịu đựng và sự bùng lên ở những thời điểm quyết định.

Nhưng trận hòa của Nhật Bản trước Hà Lan lại mang một giá trị khác. Nó không đem về 3 điểm, nhưng tạo ra cảm giác rằng Nhật Bản đang đứng gần hơn với chuẩn mực của các đội bóng mạnh thế giới.

Trước giải, Nhật Bản đã thắng 9 trong 12 trận giao hữu, trong đó có những chiến thắng gây tiếng vang trước Đức, Brazil và Anh. Những kết quả ấy cho thấy Nhật không còn chỉ là đội bóng châu Á chơi tốt trong khu vực, mà đã đủ tự tin thử sức và thắng cả những nền bóng đá hàng đầu.

Vì vậy, trận hòa Hà Lan 2-2 không phải là một bất ngờ. Nó nằm trong quá trình đi lên có hệ thống của bóng đá Nhật Bản.

Điều đáng nói là Nhật làm được điều đó khi mất 3 trụ cột vì chấn thương: Kaoru Mitoma, Takumi Minamino và Wataru Endo. Mitoma là mũi khoan biên có thể tạo khác biệt bằng những pha một đối một. Minamino đem lại sự linh hoạt ở tuyến trên. Endo là điểm tựa ở trung tuyến, người giúp Nhật giữ nhịp và cân bằng thế trận. Mất cùng lúc 3 cầu thủ như vậy, bất kỳ đội bóng nào cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng trước Hà Lan, họ hai lần bị dẫn trước và hai lần gỡ hòa. Điều ấy cho thấy bản lĩnh rất khác. Họ có tổ chức, có niềm tin, có khả năng sửa sai trong trận và đủ bình tĩnh để theo đuổi cách chơi của mình đến cuối cùng.

Hà Lan có thể không còn giàu sức hút như thời của những thế hệ vàng trước đây, nhưng không thể xem thường họ. Đội bóng này chỉ thua Argentina sau loạt luân lưu ở tứ kết World Cup 2022, rồi chơi ngang ngửa trước Anh trong trận bán kết Euro 2024. Nghĩa là Nhật Bản không hòa một cái tên lớn đã rỗng ruột. Họ lấy điểm từ một đối thủ vẫn thuộc nhóm mạnh của bóng đá châu Âu.

Bóng đá châu Á cần cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Hàn Quốc giữ lại tinh thần chiến đấu và ký ức lịch sử của châu lục ở World Cup. Nhật Bản đại diện cho sự phát triển hiện đại, bền bỉ, có hệ thống và ngày càng ít khoảng cách với nhóm mạnh.

Sau lượt ra quân, chưa thể nói Hàn Quốc hay Nhật Bản chắc chắn sẽ đi xa hơn. Nhưng có thể nói: Hàn Quốc khởi đầu hiệu quả hơn, Nhật Bản phát đi thông điệp lớn hơn.

Và nếu xét trên tầm vóc hiện tại, Nhật Bản vẫn nhỉnh hơn một chút. Không phải vì họ có nhiều điểm hơn, mà vì họ cho thấy bóng đá châu Á bây giờ không chỉ biết thắng những trận vừa sức, mà còn có thể bước vào cuộc chơi lớn với tư thế của một đội mạnh thật sự.