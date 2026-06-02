World Cup 2026

World Cup 2026: Curacao tiếp thêm động lực cho chiến lược “Hà Lan hóa” của Indonesia

Quốc An

(NLĐO) - Kỳ tích dự World Cup của Curacao với đội hình dự giải có 25/26 tuyển thủ gốc Hà Lan trở thành động lực cho chiến lược dự World Cup của Indonesia.

Lần đầu dự World Cup, Curacao gây chú ý khi mang đến Bắc Mỹ đội hình gần như mang trọn “DNA Hà Lan”. Trong 26 cầu thủ được triệu tập, đại diện châu Mỹ có tới 25 người sinh ra tại Hà Lan và chỉ một người chào đời ở đảo quốc Caribe này. 

Điều này không khó lý giải, bởi Curacao từng là thuộc địa của Hà Lan và là một phần của quần đảo Antilles thuộc Vương quốc Hà Lan trước khi trở thành quốc gia tự trị như hiện nay.

Với dân số chỉ khoảng 185.000 người, Curacao từng là cái tên vô danh của bóng đá CONCACAF. Tuy nhiên, nhờ chiến lược tận dụng nguồn cầu thủ gốc Curacao trưởng thành tại Hà Lan, đội tuyển này đã tạo nên bước ngoặt lịch sử để giành vé dự World Cup 2026.

World Cup 2026: Curacao tiếp thêm động lực cho chiến lược “Hà Lan hóa” của Indonesia - Ảnh 1.

HLV Dick Advocaat đưa tuyển Curacao dự World Cup

Dưới sự dẫn dắt của HLV Dick Advocaat - cựu thuyền trưởng tuyển Hà Lan, người sành sỏi nhưng cầu thủ địa phương tại Hà Lan và có màn lưới tuyển trạch khắp đất nước. Curacao đã xây dựng lực lượng gồm nhiều cầu thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu như Juninho Bacuna hay Jurgen Locadia....và duy nhất Tahith Chong gốc Curacao. Không sở hữu nhưng ngôi sao lớn, nhưng sự ổn định xuyên suốt vòng loại và tính tổ chức giúp họ tạo nên kỳ tích cho đội bóng Nam Mỹ.

Câu chuyện của địa diện vùng biển Caribe này cũng khiến nhiều người liên tưởng đến Indonesia - tuyển Đông Nam Á đang theo đuổi chiến lược “Hà Lan hóa” trong những năm gần đây, với thành công đã và đang được nhìn nhận trong khu vực, cùng mục tiêu dự World Cup.

World Cup 2026: Curacao tiếp thêm động lực cho chiến lược “Hà Lan hóa” của Indonesia - Ảnh 2.

Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã liên tục đưa về các cầu thủ gốc Hà Lan như Jay Idzes, Thom Haye, Calvin Verdonk hay Mees Hilgers nhằm nâng tầm đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ này không chỉ cải thiện chất lượng chuyên môn mà còn mang đến tư duy bóng đá hiện đại cho bóng đá xứ vạn đảo, điều này còn đưa họ đến được vòng loại 4 World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Với thành công của Curacao, đây sẽ là động lực và bài học cho thấy việc tận dụng nguồn lực kiều bào hoàn toàn có thể trở thành con đường ngắn nhất để các nền bóng đá tầm trung bứt phá. 

Còn Indonesia, đây sẽ là tín hiệu tích cực, giúp họ đẩy mạnh hơn nữa chiến lược này để hiện thực hóa giấc mơ vươn ra sân chơi World Cup trong tương lai gần.

Na Uy "thị uy" sức mạnh trước World Cup 2026 dù vắng Haaland

