Thể thao

Khi bóng đá từng là “món quà Giáng sinh” của nước Anh

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Cách đây hơn nửa thế kỷ, bóng đá từng là “món quà” không thể thiếu tại xứ sở sương mù dịp Giáng sinh.

Trong bối cảnh xã hội công nghiệp cuối thế kỷ 19, Giáng sinh không hoàn toàn là một lễ hội gia đình. Với tầng lớp lao động sống trong những khu nhà chật chội, ngày nghỉ hiếm hoi này là cơ hội để họ "ra ngoài", hòa mình vào đám đông và tìm kiếm niềm vui tập thể.

Bóng đá, cùng với kịch câm hay các hoạt động cộng đồng khác, đã đáp ứng chính xác nhu cầu đó. Việc hệ thống giao thông công cộng vẫn hoạt động vào ngày 25-12 càng khiến các trận đấu dịp Giáng sinh trở nên thuận tiện và hấp dẫn.

Khi bóng đá từng là “món quà Giáng sinh” của nước Anh - Ảnh 1.

Mike England của Blackburn ghi bàn thắng cuối cùng trong trận đấu cuối cùng của Giải bóng đá Anh diễn ra vào ngày Giáng sinh (Ảnh: Shuttershock)

Preston North End là CLB đã khởi xướng truyền thống này khi giành chiến thắng 3-2 trước Aston Villa vào ngày 25-12-1889. Sau đó, khi bóng đá trở thành hình thức giải trí đại chúng hàng đầu, bóng đá Giáng sinh ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, xã hội Anh dần thay đổi. Sau Thế chiến II, ngày lễ Giáng sinh trở nên riêng tư hơn. Nhà ở được cải thiện, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ hơn và truyền hình xuất hiện trong phòng khách của từng gia đình. Dần dần, sự "thoát ly khỏi gia đình" trong vài giờ để đi xem bóng đá không còn là nhu cầu thiết yếu.

Bên cạnh đó, các sân vận động vào thời điểm này đã được trang bị đèn chiếu sáng, cho phép tổ chức nhiều trận đấu vào các buổi tối trong tuần. Do vậy, lịch thi đấu không còn cần thiết phải "dồn" vào các ngày lễ.

Ngoài ra, nhằm mang lại ngày nghỉ trọn vẹn cho các công nhân ngành vận tải, dịch vụ đường sắt và xe buýt cũng đã bị cắt giảm. Tất cả đã đẩy bóng đá Giáng sinh dần lùi vào quá khứ.

Ngày 25-12-1965, Blackpool tiếp Blackburn Rovers trên sân Bloomfield Road trong bối cảnh không mấy lễ hội. Cả hai đội đều đang chật vật ở nhóm cuối giải hạng Nhất, mang tâm thế lo lắng nhiều hơn háo hức. Nhưng chính trận đấu tưởng như bình thường ấy lại trở thành dấu mốc lịch sử: trận Football League cuối cùng được tổ chức vào đúng ngày Giáng sinh.

Trước sự chứng kiến của hơn 20.000 khán giả, Blackpool đã giành chiến thắng 4-2 bằng những pha lập công của Neil Turner, Bobby Waddell, Ray Charnley và Alan Ball. Thế nhưng, khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại thuộc về Blackburn, khi bàn thắng muộn của Mike England đã trở thành bàn thắng cuối cùng trong lịch sử bóng đá Anh diễn ra vào ngày Giáng sinh.

Khi bóng đá từng là “món quà Giáng sinh” của nước Anh - Ảnh 2.

Bóng đá không còn là ưu tiên hàng đầu của người hâm mộ nước Anh vào dịp Giáng sinh (Ảnh: Premier League)

Sau đó, hai đội dự kiến sẽ đá trận lượt về vào ngày Boxing Day nhưng trận đấu bị hoãn vì mặt sân đóng băng. Cuối mùa, Blackpool trụ hạng thành công, Blackburn xuống hạng, còn bóng đá ngày 25-12 thì biến mất khỏi lịch thi đấu chính thức.

Những nỗ lực hồi sinh truyền thống này sau đó đều thất bại. Năm 1983, Brentford thử tổ chức một trận đấu vào ngày Giáng sinh với kỳ vọng mang đến "cơ hội để cả gia đình tận hưởng ngày nghỉ trọn vẹn". Tuy nhiên, phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ đã khiến kế hoạch ấy nhanh chóng sụp đổ. Có lẽ bóng đá không còn chỗ đứng trong ngày lễ thiêng liêng này.

Sáu mươi năm trôi qua, bóng đá Giáng sinh giờ chỉ còn là ký ức. Nhưng đó không phải một sự mất mát mà là dấu hiệu của sự thích nghi. Bóng đá, cũng như xã hội, luôn thay đổi để phù hợp với cách con người muốn sống, nghỉ ngơi và tận hưởng những ngày đặc biệt bên gia đình.


