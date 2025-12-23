HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cơ hội và cái bóng lịch sử của Arsenal dịp Giáng sinh

Hoàng Hiệp - Ảnh: AP

(NLĐO) - Arsenal sẽ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với vị thế đội dẫn đầu Ngoại hạng.

Một hình ảnh vừa gợi hy vọng, vừa khơi lại những ký ức chưa trọn vẹn trong lịch sử CLB. Theo thống kê, đội dẫn đầu Ngoại hạng vào dịp Giáng sinh vô địch 17 lần trong tổng số 33 mùa giải. Riêng đối với Arsenal, họ từng 4 lần đứng đầu bảng vào thời điểm này nhưng chưa một lần chạm đến vinh quang sau đó.

Cơ hội và cái bóng lịch sử của Arsenal dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Man City từng 2 lần giành chức vô địch Ngoại hạng khi xếp thứ hai vào dịp Giáng sinh

Hiện tại, thầy trò HLV Mikel Arteta đang dẫn trước Man City sít sao 2 điểm. Khoảng cách này tương đối mong manh, thậm chí thấp hơn mức trung bình của các đội đỉnh bảng vào thời điểm này trong lịch sử. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, những CLB từng dẫn đầu với lợi thế 2 điểm vào Giáng sinh lại thường kết thúc mùa giải bằng danh hiệu chung cuộc.

Trước đó, có 7 đội đã ở hoàn cảnh tương tự "Pháo thủ" hiện nay, và 5 đội trong số đó đã thành công giành chức vô địch. Đây là niềm hy vọng cho người hâm mộ Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh Man City mùa giải này không còn thể hiện sự áp đảo tuyệt đối như các năm trước.

Dù vậy, khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở bản lĩnh đường dài. Trong khi Man City là một tập thể đã quen với việc tăng tốc đúng thời điểm, Arsenal, ngược lại, vẫn cho thấy nỗi ám ảnh nhất định về những mùa giải hụt hơi.

Tuy nhiên, ở mùa này, việc cải thiện hàng phòng ngự và chiều sâu đội hình giúp "Pháo thủ" có cơ sở để tin rằng kết quả lần này sẽ khác trước.

Mặt khác, lịch sử lại đứng về phía đội bóng của HLV Pep Guardiola. Cả 3 lần vô địch Ngoại hạng của Arsenal đều diễn ra sau khi họ không dẫn đầu bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh. Ở mùa giải 1997-1998, "Pháo thủ" đứng thứ 6 và kém đội đầu bảng Man United tới 13 điểm. Lần vô địch thứ hai vào mùa giải 2001-2002, Arsenal đứng thứ hai, kém Newcastle 3 điểm, và lần thứ ba vào mùa giải 2003-2004, họ đứng thứ ba, kém Man United 1 điểm vào dịp Giáng sinh.

Ngược lại, trong 17 mùa giải gần đây, đội duy nhất xếp thứ hai vào Giáng sinh giành được chức vô địch là Man City. "The Citizens" đã làm được điều đó 2 lần, trong mùa giải 2018-2019 và 2022-2023.

Cơ hội và cái bóng lịch sử của Arsenal dịp Giáng sinh - Ảnh 2.

Arsenal đứng trước cơ hội viết lại lịch sử khi dẫn đầu Ngoại hạng vào Giáng sinh

Đáng chú ý, trong 5 mùa giải gần nhất mà CLB dẫn đầu bảng xếp hạng dịp Giáng sinh không thể vô địch, Man City đều là đội giành được danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Ở mùa giải này, tính đến thời điểm hiện tại, Man City ghi được nhiều hơn Arsenal 10 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới nhiều hơn 6 bàn. Cuộc đua vô địch nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi việc liệu sức công phá của Man City có thể vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Arsenal hay không.

Việc đứng đầu bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh có thể được xem như một "điềm báo" tốt, nhưng chưa bao giờ là sự đảm bảo tuyệt đối cho chức vô địch. Với Arsenal, đây là cơ hội để họ viết lại lịch sử. Nếu giữ được phong độ và tránh khỏi chuỗi sẩy chân quen thuộc, "Pháo thủ" hoàn toàn có thể biến Giáng sinh năm nay thành bước đệm cho danh hiệu mà họ đã chờ đợi trong suốt hơn 2 thập kỷ.

Dưới thời HLV Mikel Arteta, "Pháo thủ" từng dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League vào Giáng sinh đến 3 lần trong 4 mùa gần nhất. Điều này phần nào phản ánh sự ổn định của đội bóng thành London, song cũng đi kèm áp lực phải phá bỏ "lời nguyền" cũ.


HLV Pep Guardiola Man City Arsenal HLV Mikel Arteta kỳ nghỉ Giáng sinh
