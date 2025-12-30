Khỉ hoang dã tấn công nhiều người dân

Ngày 30-12, theo thông tin từ UBND xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, trên địa bàn xuất hiện con khỉ tấn công người dân khi họ đi làm nương rẫy.

Con khỉ có hành vi tấn công người dân. Ảnh: CQCNCC

Được biết, con khỉ hoang dã này xuất hiện tại khu vực gần rừng của bản Cốc Lắc từ đầu tháng 12-2025. Ban đầu, con khỉ thường xuyên phá hoại hoa màu và có biểu hiện khá dạn người.

Thời gian gần đây, hành vi của nó trở nên hung hăng, liên tục tiếp cận và tấn công người dân khi họ đang đi làm trên nương rẫy.

Mới đây nhất khi ông H.V.T. trong lúc làm nương tại khu sản xuất của gia đình đã bất ngờ bị con khỉ lao từ phía sau tấn công, gây nhiều vết thương ở vùng đùi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và hiện đang được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Trước đó, vào các ngày 24 và 27-12, con khỉ này cũng đã tấn công ông H.V.P. và người dân đi đang làm nương tại cùng khu vực. Rất may, các trường hợp này chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, cán bộ UBND xã Chiềng Hặc đã phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực VIII tới hiện trường xác minh sự việc, đồng thời trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân và tuyên truyền cho người dân về cách phòng tránh và không săn bắt động vật hoang dã.