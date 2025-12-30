HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khỉ hoang dã tấn công nhiều người dân

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một con khỉ hoang bất ngờ tấn công nhiều người gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Ngày 30-12, theo thông tin từ UBND xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, trên địa bàn xuất hiện con khỉ tấn công người dân khi họ đi làm nương rẫy.

- Ảnh 1.

Con khỉ có hành vi tấn công người dân. Ảnh: CQCNCC

Được biết, con khỉ hoang dã này xuất hiện tại khu vực gần rừng của bản Cốc Lắc từ đầu tháng 12-2025. Ban đầu, con khỉ thường xuyên phá hoại hoa màu và có biểu hiện khá dạn người. 

Thời gian gần đây, hành vi của nó trở nên hung hăng, liên tục tiếp cận và tấn công người dân khi họ đang đi làm trên nương rẫy.

Mới đây nhất khi ông H.V.T. trong lúc làm nương tại khu sản xuất của gia đình đã bất ngờ bị con khỉ lao từ phía sau tấn công, gây nhiều vết thương ở vùng đùi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và hiện đang được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Trước đó, vào các ngày 24 và 27-12, con khỉ này cũng đã tấn công ông H.V.P. và người dân đi đang làm nương tại cùng khu vực. Rất may, các trường hợp này chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, cán bộ UBND xã Chiềng Hặc đã phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực VIII tới hiện trường xác minh sự việc, đồng thời trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân và tuyên truyền cho người dân về cách phòng tránh và không săn bắt động vật hoang dã.

Khỉ tấn công người trong nội ô toà thánh Tây Ninh

Đàn khỉ sống trong rừng thiên nhiên nội ô tòa thánh Tây Ninh đang ngày một tỏ ra hung hãn. Một học sinh đi học ngang qua nội ô tòa thánh Tây Ninh đã bị một con khỉ to trên cây nhảy xuống cắn vào bụng. Chưa hết, có người còn bị khỉ "nhớ mặt" cắn đến ...4 lần.

Bé gái 10 tuổi bất ngờ bị khỉ tấn công khi vào Rào Vịnh

(NLĐO) - Theo một số người dân, khu vực suối Rào Vịnh chưa từng có khỉ sinh sống nên việc bé gái bị tấn công khiến họ rất lo lắng.

Lực lượng kiểm lâm vây bắt con khỉ tấn công bé gái 10 tuổi

(NLĐO) - Con khỉ tấn công bé gái 10 tuổi gây thương tích thuộc nhóm quý hiếm, nặng đến 10 kg và rất hung dữ

động vật hoang dã khỉ tấn công người
