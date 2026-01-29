Khi Michael Carrick sẵn sàng mạo hiểm

Đánh bại Man City 2-0 rồi lội ngược dòng thắng Arsenal 3-2 là thành tích mà không nhiều HLV của Man United làm được trong nhiều năm trở lại đây. Quan trọng hơn, cách "Quỷ đỏ" chơi bóng ở 2 trận đấu này - chủ động, tự tin, giàu năng lượng và khát khao ghi bàn - mang lại cảm giác về một tập thể được giải phóng đôi chân lẫn cảm xúc.

HLV Michael Carrick tạo ra tác động gần như tức thì, từ việc bỏ hệ thống 3 trung vệ giúp hàng thủ ổn định hơn, còn Bruno Fernandes được trả về vị trí "số 10" sở trường. Những quyết định nhân sự chủ yếu ở hàng công, như việc đưa Benjamin Sesko vào sân khi đang dẫn bàn trước Arsenal, cho thấy ông không chọn cách "giữ ghế" an toàn, mà sẵn sàng mạo hiểm để lấy trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, khác với những lần "say men chiến thắng" trong quá khứ, đặc biệt là thời Ole Gunnar Solskjaer, bối cảnh hiện tại của Man United đã thay đổi. Hai chiến thắng này không chỉ là sản phẩm của cảm xúc, mà còn phản ánh nền tảng tuyển trạch và cấu trúc ra quyết định mới dưới thời ban lãnh đạo do Jason Wilcox và Christopher Vivell đứng đầu.

HLV Michael Carrick có cơ hội nắm quyền chính thức tại Man United. (Ảnh: MAN UTD)

Bốn trong số 6 bản hợp đồng được ký trong năm 2025 đóng vai trò then chốt trong chiến thắng trước Man City và Arsenal. Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, Matheus Cunha và thủ môn Senne Lammens đều để lại dấu ấn rõ rệt. Đây là những cầu thủ được lựa chọn dựa trên dữ liệu, tiềm năng phát triển và giá trị dài hạn, thay vì hoàn toàn chiều theo ý muốn của HLV như trước kia.

Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng khi đánh giá Michael Carrick, bởi nếu được bổ nhiệm, ông sẽ không bước vào "vòng xoáy quyền lực" như Erik ten Hag hay Ruben Amorim từng trải qua, mà làm việc trong một hệ thống nơi HLV là một phần của cấu trúc, chứ không phải trung tâm tuyệt đối.

Dĩ nhiên, 2 trận đấu chưa thể là lời khẳng định cuối cùng. Tuy nhiên, việc đánh bại 2 đối thủ mạnh nhất giải đấu theo cách thuyết phục đã giúp HLV Michael Carrick vượt qua bài kiểm tra đầu tiên - không chỉ kết quả mà còn về cả triết lý lẫn bản lĩnh.



