HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Quật ngã Man City, Man United "tặng quà" cho thầy mới Michael Carrick

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Thi đấu lấn lướt trước đối thủ hùng mạnh Man City, chủ nhà Man United xứng đáng giành chiến thắng ở trận cầu tâm điểm vòng 22 Ngoại hạng Anh

Trận derby Manchester lần thứ 198 trong lịch sử vào tối 17-1 không hề diễn biến theo kiểu "một chiều" như nhiều người hình dung, nhất là về vị thế của Man United. Ở vị thế "kèo dưới", chủ nhà Man United suýt có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 3. Từ tình huống đá phạt góc cánh trái của Bruno Fernandes, trung vệ Harry Maguire lên tham gia tấn công đã có pha bật cao đánh đầu trong thế không bị kèm, đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Man City.

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 1.

Harry Maguire và pha đánh đầu dội xà ngang khung thành Man City

Những trận đại chiến luôn có một ý nghĩa rất riêng và không phải lần đầu trong vài năm qua, đội bóng bị đánh giá thấp hơn (Man United) lại chiếm lợi thế trước một ứng cử viên (Man City) khi được chơi tại sân nhà. Không kiểm soát bóng nhiều nhưng số lần sút bóng trúng đích của đội chủ nhà lại vượt trội so với đối thủ, chưa kể hai lần Amad Diallo (phút 33) và Bruno Fernandes (phút 41) đưa bóng vào lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 2.

Amad Diallo...

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 3.

... và Bruno Fernandes đưa bóng vào lưới Man City nhưng không được công nhận

Trong cả hiệp một, "quái thú" Erling Haaland – tác giả 8 bàn ở chín lần chạm trán Man United - không tạo được bất cứ tình huống nguy hiểm nào trước khung thành "Quỷ đỏ". Thậm chí pha dứt điểm duy nhất của Man City trong 45 phút đầu trận lại do một trung vệ là Max Alleyne thực hiện, tất nhiên, không thể được chuyển hóa thành bàn thắng.

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 4.

Sự bất lực của Erling Haaland trước cầu môn Man United

Cục diện thay đổi chóng mặt sau giờ nghỉ khi đội chủ nhà Man United quyết định tăng tốc. Sau khi Bryan Mbeumo và Casemiro bỏ lỡ hai tình huống đáng tiếc, bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau đó. 

TIN LIÊN QUAN

Phút 65, ở tình huống phản công nhanh được triển khai từ phần sân nhà, Bryan Mbeumo phối hợp với Bruno Fernandes rồi nhận lại bóng sát vòng cấm trước khi tung cú sút chéo góc bằng chân trái, hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma!

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 5.

Bryan Mbeumo mở tỉ số cho Man United

Man City chính thức bị đánh gục ở phút 76 khi Bruno Fernandes thoát xuống bên cánh phải để nhận bóng từ Amad Diallo rồi thực hiện quả tạt vào trung lộ. Dù có thể chủ động phá bóng nhưng hậu vệ trái Rico Lewis của Man City lại để cho Patrick Dorgu lao vào đè mặt và đệm bóng cận thành. 2-0 cho Man United.

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 6.

Patrick Dorgu nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà

Hàng loạt thay đổi nhân sự từ HLV Pep Guardiola nhưng Man City hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm dù chỉ là bàn gỡ danh dự. Không những thế, họ còn suýt để thủng lưới thêm ở vài phút bù giờ khi cú sút của Amad Diallo tìm đúng cột dọc khung thành Man City còn Mason Mount ghi bàn ngay ở cú chạm bóng đầu tiên sau khi anh vào sân phút 90+2, chỉ tiếc là trước tình huống này, cầu thủ của Man United đã rơi vào thế việt vị.

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 7.

Mason Mount sút tung lưới Man City phút bù giờ nhưng không có bàn thứ ba cho Man United

Thắng 2-0 trận derby Manchester trong ngày ra mắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Man United phát đi tín hiệu "không buông bỏ" và sẵn sàng trở lại cuộc đua ở Ngoại hạng Anh, mặt trận duy nhất họ còn được quyền tham dự.

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 8.

Man United giành chiến thắng xứng đáng

Quật ngã Man City trận derby, Man United tặng quà thầy mới Michael Carrick - Ảnh 9.

Michael Carrick giúp Man United vượt qua Man City

Trong khi đó, thất bại ở màn đại chiến như gáo nước lạnh tạt thẳng vào tham vọng của Man City, đẩy họ từng bước rời xa cuộc đua song mã với đội đầu bảng Arsenal khi khoảng cách điểm số giữa họ - hiện là 6 điểm - hoàn toàn có thể bị nới rộng sau lượt trận này.

Tin liên quan

“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United?

“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United?

(NLĐO) - Cuộc khủng hoảng của Man United lúc này không nằm ở việc ai cầm quân mà là một chuỗi vấn đề mang tính hệ thống, kéo dài và ngày càng rõ rệt.

Soi tỉ số trận Manchester United - Manchester City: Mưa bàn thắng ở Old Trafford

(NLĐO) - Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Old Trafford khi Man United và Man City đối đầu nhau trong một mùa giải mà trận derby thành Manchester đã nhạt đi rất nhiều.

Man United bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng đến hết mùa giải

(NLĐO) - Man United đã chính thức bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng cho phần còn lại của mùa giải với mục tiêu cải thiện thành tích cho "Quỷ đỏ".

Man City Man United vòng 22 Ngoại hạng Anh Bryan Mbeumo Michael Carrick Man United 2-0 Man City Patrick Dorgu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo