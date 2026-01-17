HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thử thách cực đại cho Michael Carrick

Đông Linh

Trận derby Manchester lần thứ 198 giữa Man United và Man City lúc 19 giờ 30 phút ngày 17-1 thu hút sự quan tâm nhiều hơn thường lệ từ người hâm mộ bóng đá Anh.

Carrick và "hiệu ứng thay tướng"

Màn đọ sức tại sân Old Trafford không chỉ mang ý nghĩa danh dự giữa 2 nửa xanh - đỏ của TP Manchester mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với Man United. Michael Carrick sẽ có trận ra mắt trong vai trò HLV tạm quyền, 8 ngày sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Cựu đội trưởng Michael Carrick từng là nhân tố gắn liền với một giai đoạn ổn định và thành công của CLB.

Thử thách cực đại cho Michael Carrick - Ảnh 1.

Cuộc chiến khu trung tuyến sẽ định đoạt số phận trận derby Manchester Ảnh: GOAL

Đây không phải lần đầu Carrick ngồi ghế nóng ở Old Trafford, song khác với quãng thời gian ngắn ngủi cuối năm 2021, lần trở lại này của ông diễn ra trong bối cảnh đội bóng đang loay hoay tìm lại bản sắc. Man United hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém tốp 4 đúng 3 điểm, nhưng phong độ lại thiếu thuyết phục với chỉ một chiến thắng trong 6 vòng gần nhất. Việc bị loại sớm khỏi FA Cup càng làm dấy lên hoài nghi về khả năng cạnh tranh danh hiệu của "Quỷ đỏ" mùa này.

Derby Manchester vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, nếu Carrick tạo được cú hích tinh thần, Man United có thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ngược lại, một thất bại nặng nề sẽ sớm phủ bóng đen lên nhiệm kỳ tạm quyền của ông.

Trong bối cảnh đội bóng còn quá phập phù, Bruno Fernandes tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của Man United. Kể từ đầu tháng 11-2025, chỉ Erling Haaland và Igor Thiago (của CLB Brentford) đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng tại Premier League hơn đội trưởng của "Quỷ đỏ". Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, Fernandes còn dẫn đầu giải đấu về số cơ hội tạo ra cũng như các đường chuyền phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương.

Nếu Man United muốn gây khó khăn cho Man City, họ cần một Bruno Fernandes chơi đúng phong độ, đủ tỉnh táo để khai thác những khoảng trống hiếm hoi phía sau hàng tiền vệ của đội khách. Khả năng kết nối của Fernandes với Bryan Mbeumo và Matheus Cunha - 2 trong số các chân sút tốt nhất của Man United - cũng là điểm Carrick kỳ vọng tạo nên sự khác biệt.

Tân binh Semenyo tiếp thêm sức cho Haaland

Man City bước vào derby với hành trang là chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường. Sau giai đoạn đầu năm 2026 chững lại bằng 3 trận hòa liên tiếp tại Premier League, đoàn quân của Pep Guardiola đã trở lại mạnh mẽ với chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City ở FA Cup và đánh bại Newcastle 2-0 ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Trung tâm của mọi sự chú ý dĩ nhiên vẫn là Erling Haaland - chân sút người Na Uy đã tham gia trực tiếp vào 11 bàn thắng khi đối đầu Man United. Khả năng chọn vị trí, tì đè và dứt điểm của Haaland luôn là bài toán nan giải với hàng thủ "Quỷ đỏ".

Ngoài Haaland, tân binh Antoine Semenyo cũng nổi lên như một mũi khoan đáng gờm. Hòa nhập nhanh chóng, Semenyo đã ghi dấu ấn rõ rệt chỉ sau 2 trận ra mắt, chưa kể từng nhiều lần gây tổn thương cho Man United trong quá khứ. Sự cơ động của cầu thủ này giúp Man City linh hoạt hơn trong các pha chuyển đổi trạng thái. 

Một trận đấu có nhiều bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra, song Man City được đánh giá đủ bản lĩnh để rời Old Trafford với trọn vẹn 3 điểm.


