Thời sự

Khi nào 2 chiếc phà tài trợ cho bến phà Bình Khánh đưa vào vận hành?

THU HỒNG

(NLĐO) - Mất khoảng 10- 12 tháng, 2 chiếc phà do doanh nghiệp tài trợ cho bến phà Bình Khánh mới có thể đưa vào vận hành.

Đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ công tích Thanh niên xung phong, cho biết với kinh nghiệm quản lý, vận hành 2 bến phà Bình Khánh và Cát Lái trong nhiều năm qua, thì mất ít nhất 10- 12 tháng để hoàn tất thủ tục hồ sơ và thi công đóng mới, đơn vị tài trợ mới có phà chuyển giao cho công ty vận hành.

Cụ thể, sau khi có thông tin, Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (Công ty Du lịch Cần Giờ) muốn tài trợ 2 chiếc phà để phục vụ hoạt động tại bến phà Bình Khánh, dư luận rất quan tâm, nhất là thời gian tiếp nhận phà.

"Tuy nhiên, phải mất ít nhất 10- 12 tháng phà mới được bàn giao, đưa vào vận hành bởi trước khi triển khai thi công, hồ sơ thiết kế phà phải qua Cục Đăng kiểm thẩm định phê duyệt, thời gian khoảng 1- 2 tháng. Ngoài ra, máy chính của phà phải nhập từ nước ngoài về, mất khoàng 6 tháng. Song song với thời gian chờ nhập máy thì sẽ triển khai thi công đóng mới" - đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, cho hay.

Mới đây, UBND TP HCM ủng hộ chủ trương việc Công ty Du lịch Cần Giờ tài trợ phương tiện phà để phục vụ hoạt động tại bến phà Bình Khánh.

Theo UBND TP HCM, việc Công ty Du lịch Cần Giờ tham gia tài trợ phương tiện phà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cho hệ thống giao thông công cộng, mà còn là một hành động xã hội hóa thiết thực, thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp cùng thành phố trong việc giải quyết nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân khu vực phía Nam.

- Ảnh 1.

Bến phà Bình Khánh rất đông khách vào dịp cao điểm lễ, tết

Trước đó, sau khi tiếp nhận báo cáo chi tiết của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong – đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành bến phà – cũng như văn bản đề nghị chính thức từ phía Công ty Du lịch Cần Giờ, Sở Xây dựng TP HCM ủng hộ chủ trương của công ty này về việc tài trợ phương tiện phà cho bến phà Bình Khánh.

Theo Công ty Du lịch Cần Giờ, trước đây, bến phà Bình Khánh có tổng cộng 6 phương tiện, gồm 2 phà 200 tấn, 3 phà 100 tấn và 1 phà dự phòng. Tuy nhiên, đến nay, do một phà 100 tấn đã hết niên hạn sử dụng, bến chỉ còn 5 phà nên không đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển, thường xuyên xảy ra ùn ứ, nhất là khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc phải bảo trì định kỳ.

- Ảnh 2.

Phà Bình Khánh hiện có 5 phà khai thác phục vụ người dân

Trước nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân, Công ty Du lịch Cần Giờ đề xuất tài trợ 3 phà 200 tấn (thường trực), giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong vận hành. Doanh nghiệp cũng cam kết chi trả toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản phát sinh trong quá trình khai thác.

Thời gian dự kiến tài trợ khoảng 2,5 năm, cho đến khi hoàn thành các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao khu vực quận 7 cũ – Cần Giờ. Công ty Du lịch Cần Giờ cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo việc tiếp nhận, vận hành phà đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, phương án ban đầu Công ty Du lịch Cần Giờ dự kiến thuê, mua lại phương tiện phà sẵn có nhưng qua thời gian, không tìm được phương tiện phà dôi dư. 

Do đó, Công ty này đề xuất đóng mới, chủ động các bước đầu tư, nguồn kinh phí. 

