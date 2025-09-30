HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

TP HCM: Doanh nghiệp tặng phà mới cho bến Bình Khánh

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TP HCM ủng hộ việc doanh nghiệp tài trợ thêm phà cho bến Bình Khánh nhằm giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

UBND TP HCM vừa thống nhất chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tài trợ phương tiện phà để phục vụ hoạt động tại bến phà Bình Khánh. Đây được đánh giá là giải pháp hỗ trợ kịp thời, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông vốn thường xuyên xảy ra tại bến phà này, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm khi lượng xe cộ tăng cao.

- Ảnh 1.

Phà Bình Khánh thường đón lượng xe cộ lớn những ngày lễ.

Theo UBND TP HCM, việc Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tham gia tài trợ phương tiện phà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cho hệ thống giao thông công cộng, mà còn là một hành động xã hội hóa thiết thực, thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp cùng thành phố trong việc giải quyết nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân khu vực phía Nam.

Đây cũng được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực phục vụ, giảm áp lực cho bến phà vốn đã hoạt động hết công suất trong thời gian qua, nhất là khi huyện Cần Giờ đang ngày càng phát triển về du lịch, kinh tế - xã hội, kéo theo lưu lượng người và phương tiện ra vào ngày càng nhiều. 

Đề xuất tài trợ phương tiện phà được đưa ra trên cơ sở văn bản tham mưu của Sở Xây dựng, sau khi tiếp nhận báo cáo chi tiết của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong – đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành bến phà – cũng như văn bản đề nghị chính thức từ phía Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ.

Theo Công ty Cần Giờ, trước đây, bến phà Bình Khánh có tổng cộng 6 phương tiện, gồm 2 phà 200 tấn, 3 phà 100 tấn và 1 phà dự phòng. Tuy nhiên, đến nay, do một phà 100 tấn đã hết niên hạn sử dụng, bến chỉ còn 5 phà khai thác, không đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển, thường xuyên xảy ra ùn ứ, nhất là khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc phải bảo trì định kỳ. Trong khi đó, theo Quyết định 5202/QĐ-UBND ngày 9-12-2019, bến phà cần bổ sung ít nhất 2 phà 200 tấn để đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Công ty Cần Giờ đề xuất tài trợ 3 phà 200 tấn (thường trực), giao cho lực lượng thanh niên xung phong vận hành. Doanh nghiệp cũng cam kết chi trả toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản phát sinh trong quá trình khai thác. 

Thời gian dự kiến tài trợ khoảng 2,5 năm, cho đến khi hoàn thành các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao khu vực quận 7 cũ – Cần Giờ.

Công ty Cần Giờ cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo việc tiếp nhận, vận hành phà đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

    Thông báo