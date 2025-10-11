HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khi nào "chín" có thể đề xuất cấp thẩm quyền về mô hình tập đoàn báo chí

Bảo Trân

(NLĐO) - Chủ nhiệm UBVH-XH Nguyễn Đắc Vinh cho biết có ý kiến đề nghị tập hợp báo chí của Hà Nội, TP HCM, có thể xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực.

Chiều 11-10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ ba, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VH-XH) thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban VH-XH Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh: Một số ý kiến đề nghị xem xét tập hợp báo của 2 đô thị lớn là Hà Nội, TP HCM, có thể xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở đó không?. Ảnh: Lâm Hiển

Có ý kiến đề xuất xem xét có thể thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở Hà Nội, TP HCM hay không

Thường trực Ủy ban VH-XH đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung. Trong đó, về vấn đề kinh tế báo chí, dự thảo luật đã bổ sung và hoàn thiện một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tăng nguồn thu cho các cơ quan báo chí. 

Cụ thể, các quy định này bao gồm việc Nhà nước hỗ trợ đầu tư, tài chính (Điều 10), mở rộng nguồn thu của cơ quan báo chí (Điều 21), quy định về liên kết, hợp tác (Điều 24, Điều 25) và quy định về quảng cáo (Điều 38).

Cơ quan thẩm tra cũng nhận thấy dự thảo Luật còn thiếu khái niệm "kinh tế báo chí" để làm cơ sở xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ, toàn diện. Bên cạnh đó, cần có các quy định chi tiết, cụ thể hơn nữa để giải quyết triệt để những vướng mắc, khó khăn đang đặt ra với các cơ quan báo chí trong thực tiễn hoạt động.

Thường trực Ủy ban thống nhất quan điểm báo chí Việt Nam là báo chí cách mạng, do đó cần có sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Mặt khác, các cơ quan báo chí cũng cần được tạo điều kiện để phát huy thế mạnh của mình gắn với truyền thông, thông qua các hoạt động như tổ chức sự kiện, kinh doanh ấn phẩm, phụ san…

Chủ nhiệm Ủy ban VH-XH Nguyễn Đắc Vinh cho biết một số nội dung trong dự thảo luật vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, như: chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí; quy định về Hội Nhà báo Việt Nam; cấp, thu hồi các loại giấy phép; bản quyền trong lĩnh vực báo chí… "Mục tiêu cuối cùng là nhằm tạo điều kiện tốt nhất, thúc đẩy lĩnh vực báo chí phát triển".

Đáng chú ý, Chủ nhiệm Ủy ban VH-XH Nguyễn Đắc Vinh cho biết về loại hình cơ quan báo chí trong dự thảo luật đã bổ sung quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" và "cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương".

Theo đó, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ. Còn cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết có ý kiến đề xuất hình thức tập đoàn báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện với mô hình cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp công, có thể thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, đã có lúc bàn về tổ hợp báo chí. Tuy nhiên, theo dự luật thì chỉ quy định theo hướng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng chữ "chủ lực" được đề cập trong một số văn bản, có sự đồng thuận cao và cần xác định các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện để có cơ chế đặc thù riêng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban VH-XH, hiện có 6 cơ quan báo chí được xác định chủ lực xây dựng theo hướng đa phương tiện gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về cơ quan báo chí này.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban VH-XH Nguyễn Đắc Vinh cho biết trong quá trình thảo luận, một số ý kiến đề nghị xem xét một số báo địa phương như báo Hà Nội mới, Sài Gòn Giải phóng hay tập hợp báo của 2 đô thị lớn là Hà Nội, TP HCM, có thể xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở đó không?

Cùng quan điểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-XH Tạ Văn Hạ đề nghị làm rõ ngoài 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được Nhà nước ấn định, với các cơ quan khác có năng lực, điều kiện phát triển thành cơ quan đa phương tiện thì sẽ như thế nào.

"Cũng có ý kiến còn đề xuất hình thức tập đoàn báo chí nhằm mở rộng hơn, tăng cường điều kiện, giải quyết các vấn đề tài chính để hoạt động tốt hơn cho báo chí. Nội dung này cũng cần làm rõ hơn" - ông Tạ Văn Hạ kiến nghị.

- Ảnh 2.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình: Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Báo chí (sửa đổi) sau khi được thông qua, chúng ta tiếp tục đúc rút, khi nào "chín" thì có thể trình cấp thẩm quyền về mô hình tập đoàn báo chí

Đã nghiên cứu rất kỹ mô hình tập đoàn báo chí các nước

Giải trình các ý kiến từ Thường trực Ủy ban VH-XH và đại biểu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lê Hải Bình cho biết dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) được xây dựng hướng tới phát triển báo chí nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo không gian cho báo chí phát triển, những người làm báo sống bằng nghề.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng hướng tới giải quyết những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội đối với hoạt động báo chí, để người đọc tiếp cận được luồng thông tin báo chí chính thống, chân thực, nhân văn…

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cũng cho biết ngay từ đầu, để tạo điều kiện cho báo chí phát triển, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có dự trù nội dung về tập đoàn, tổ hợp báo chí tại dự thảo; đồng thời trong các phát biểu của lãnh đạo cấp cao cũng có nêu loại hình này. Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã nghiên cứu rất kỹ mô hình tập đoàn báo chí các nước, đặc biệt là Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, trong quá trình rà soát dự thảo luật và trình Thường trực Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thấy rằng trước hết nên thực hiện theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đã nêu rõ tên "Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện".

"Trong quá trình triển khai thực hiện luật sau khi được thông qua, chúng ta tiếp tục đúc rút, khi nào "chín" thì có thể trình cấp thẩm quyền về mô hình tập đoàn báo chí" - Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nói.

TPHCM sẽ thí điểm thành lập tập đoàn báo chí

TPHCM sẽ thí điểm thành lập tập đoàn báo chí

Đề nghị đình bản những tờ báo, tạp chí cho tư nhân núp bóng (NLĐ) - Luật Báo chí cần có những điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển hiện nay. Đó là ý kiến chung của đại diện các cơ quan báo chí TPHCM tại hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí trên địa bàn TPHCM, do UBND TPHCM tổ chức sáng 24-4

Thương hiệu báo chí

Báo chí là một trong những thiết chế nền tảng của đời sống tinh thần trong xã hội.

Nên xây dựng TP HCM thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực

(NLĐO) - Cần có cơ chế đặc thù để TP HCM quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, trở thành thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực

