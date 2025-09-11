HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nên xây dựng TP HCM thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực

TRẦN THẾ TUYỂN (nguyên Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa và Thông tin)

(NLĐO) - Cần có cơ chế đặc thù để TP HCM quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, trở thành thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực

Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975), TP HCM đã trở thành một trong trung tâm lớn nhất của cả nước, đặc biệt về kinh tế -văn hóa - xã hội.

Để trở thành thành phố "vì cả nước, cùng cả nước", phát huy truyền thống cách mạng và yêu nước, TP HCM cần có nét riêng. Đó là thành phố" năng động, sáng tạo", "dám làm, dám chịu trách nhiệm", làm cơ sở để Đảng Nhà nước ban hành các nghị quyết đưa đất nước ta vượt qua đói nghèo, hội nhập quốc tế.

Nên xây dựng TP HCM thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực- Ảnh 1.

Phóng viên tác nghiệp tại lễ kỷ niệm diễu binh, diễn hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn "sắp xếp lại giang sơn - kỷ nguyên mới", TP HCM đang vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và xây dựng các trung tâm mang tính khu vực và quốc tế, tiêu biểu là Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Mới đây, Văn phòng Thành ủy TP HCM đã phát Thông báo số 83/TB- VPTU ngày 6-9-2025, truyền đạt kết luận của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tại buổi làm việc về công tác sắp xếp các cơ quan báo chí TP HCM.

Từ thực tiễn hoạt động báo chí tại TP HCM và các địa phương phía Nam 50 năm nay, chúng tôi mạnh dạn có một số suy nghĩ và kiến nghị:

Thứ nhất, cần khẳng định: cùng với sự năng động, sáng tạo về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng…, từ hơn nửa thế kỷ nay, TP HCM là địa phương đứng đầu cả nước về hoạt động báo chí truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố và các đoàn thể đã năng động sáng tạo, trở thành mô hình tối ưu cho hoạt động báo chí cả nước. Không chỉ gợi mở về phương thức tuyên truyền - thông tin mà các cơ quan báo chí của thành phố còn làm tốt kinh tế báo chí và hoạt động xã hội. 

Nhiều cơ quan báo chí như: Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao động, Tuổi trẻ, Phụ nữ; HTV, VOH, Công an TP HCM… đến nay vẫn giữ được "thương hiệu", làm nòng cốt cho hoạt động báo chí; góp phần tích cực vào sự nghiệp báo chí thời công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nên xây dựng TP HCM thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực- Ảnh 3.

Trong các sự kiện trọng đại của đất nước, báo chí TP HCM cùng cả nước thực hiện tốt vai trò thông tin, tuyên truyền đến nhân dân. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thứ hai, chúng tôi nhất trí chủ trương đổi mới việc lãnh đạo, quản lý báo chí đi đôi với việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí trong cả nước nói chung và TP HCM mới nói riêng.

Cần khẳng định, hoạt động báo chí ở nước ta theo hướng: phát huy sự năng động sáng tạo theo mục tiêu phục vụ nhiệm vụ cách mạng, phục vụ nhân dân dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mang tính nguyên tắc. Điều cần bàn là kịp thời đổi mới sự lãnh đạo, quản lý ấy tránh chồng chéo, kín chỗ này, hở chỗ kia, gây "khó dễ " cho sự phát triển.

Cần thống nhất cao Đảng lãnh đạo báo chí chủ yếu trên ba mặt: Đề ra đường lối, chủ trương; công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát. Nhà nước quản lý trên cơ sở pháp luật, tạo động lực, tháo gỡ khó khăn cho báo chí phát triển. Nếu làm đúng chức năng ấy sẽ tránh sự chồng chéo và tạo động lực cho báo chí phát triển.

Thứ ba, cùng với việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, chúng tôi kiến nghị xây dựng TP HCM thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực. Muốn thế, cần có cơ chế mở (đặc thù ) để TP HCM quy hoạch sắp xếp lại các cơ quan báo chí và hoạt động báo chí.

Chúng tôi nhất trí với kết luận của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: "Tiếp tục nghiên cứu, xem xét, có giải pháp để duy trì thương hiệu, vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn TP HCM theo đúng chủ trương, quy định".

Thêm vào đó là phù hợp với thực tiễn, tiềm năng và thế mạnh của TP HCM sau khi sáp nhập hai tỉnh đầy tiềm năng và thế mạnh là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.


    Thông báo