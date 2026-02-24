Khi người bệnh là trung tâm

Trong bối cảnh TP HCM bước vào giai đoạn phát triển đột phá năm 2026, với Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân và sức mạnh chuyển đổi số, người dân thành phố đang đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào ngành y tế.

Sau những năm tháng chống dịch, tái cấu trúc hệ thống và mở rộng địa giới hành chính, ngành y tế không chỉ là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe mà còn phải trở thành động lực nâng cao chất lượng sống cho hơn 14 triệu dân sau khi thực hiện việc sáp nhập các địa phương.

Trước tiên, người dân mong muốn chất lượng dịch vụ được nâng cao rõ rệt, giảm tình trạng quá tải triền miên. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở các bệnh viện tuyến cuối như Chợ Rẫy, Bình Dân, Ung Bướu… mà ngay tại các bệnh viện tuyến quận trước đây cũng còn cảnh chen chúc, bệnh nhân nằm hành lang, chờ đợi hàng giờ… Kỳ vọng lớn nhất là các dự án bệnh viện mới như Đa khoa Hóc Môn, Đa khoa Thủ Đức…, cùng các bệnh viện vệ tinh và mô hình bác sĩ gia đình sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả. Y tế cơ sở phải thực sự trở thành "cửa ngõ" chăm sóc ban đầu, giúp người dân khám chữa bệnh gần nhà, kịp thời, không phải chen chúc lên tuyến trên.

Cùng với đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế phải mang lại tiện ích thực sự. Người dân hy vọng hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử sẽ được triển khai đồng bộ, liên thông toàn thành phố. Thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm mạnh từ 106 xuống còn 19 thủ tục, đăng ký khám online, thanh toán không tiền mặt, nhận kết quả xét nghiệm qua ứng dụng… sẽ trở thành bình thường mới. Khám chữa bệnh từ xa, tư vấn trực tuyến phải phổ biến, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi, người khuyết tật và lao động xa trung tâm. Đi bệnh viện năm 2026 phải khác biệt hoàn toàn so với trước: nhanh hơn, ít giấy tờ hơn, ít chờ đợi hơn và chất lượng phải được nâng cao hơn.

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp cũng phải thay đổi căn bản. Người dân không chỉ cần bác sĩ giỏi chuyên môn mà còn mong muốn sự tận tâm, niềm nở, tôn trọng. Những hạn chế như bác sĩ không hỏi han, việc khám bệnh quá nhanh hoặc thái độ hách dịch, tệ "lót tay"… phải được khắc phục triệt để. Ngành y tế đang chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", lấy người bệnh làm trung tâm. Đây là kỳ vọng rất cụ thể và dễ cảm nhận nhất: mỗi cán bộ y tế đều thực sự là "người nhà" của bệnh nhân.

Đáng chú ý, vấn đề công bằng y tế phải được bảo đảm. Với Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3-10-2025 của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới và lộ trình miễn viện phí cơ bản, người dân kỳ vọng bảo hiểm y tế thực sự bao phủ mọi đối tượng, từ công nhân khu công nghiệp đến người nhập cư, người nghèo, đồng thời bảo đảm thực hiện thông tuyến, không bị giới hạn về địa phương hoặc loại hình bệnh viện. Khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần/năm sẽ giúp phát hiện sớm ung thư, tim mạch, tiểu đường… những bệnh đang gia tăng mạnh ở đô thị lớn.

Cuối cùng, y tế dự phòng và ứng phó dịch bệnh phải mạnh mẽ hơn. Biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư quá dày và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng khiến TP HCM dễ đối mặt với các loại dịch bệnh mới. Người dân mong ngành y tế dẫn dắt các chương trình tiêm chủng, giáo dục sức khỏe cộng đồng, xây dựng thói quen sống lành mạnh, biến mỗi người dân thành "lá chắn" đầu tiên.

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo thành phố và nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng chục ngàn cán bộ y tế, những kỳ vọng ấy hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực. Trong bối cảnh mới, ngành y tế TP HCM không chỉ chữa bệnh mà còn kiến tạo sức khỏe, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.



